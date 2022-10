Genie, Idol, Augsburger: Helmut Haller war der Mann mit den goldenen Füßen

Plus Helmut Haller war einer der besten Fußballer seiner Zeit. In Italien und seiner Heimatstadt Augsburg ist er bis heute ein Idol. Heute vor zehn Jahren ist „Il Biondo“ gestorben.

Es gibt Dinge, die vergisst man Zeitlebens nicht mehr, sie bleiben einem immer präsent. Der Autor dieses Artikels hatte 1993 das Glück, mit Helmut Haller – dem einstigen Fußball-Weltstar und dessen Freund Renato Cecini das Uefa-Cup-Finale zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund besuchen zu dürfen. Vor dem Endspiel machte das Trio aus Schwaben noch Station in Villar Perosa, dem hermetisch abgeriegelten Juventus-Trainingszentrum in der unmittelbaren Nachbarschaft der Fiat-Besitzerfamilie Agnelli.