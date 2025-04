2:1 in Bochum - FCA bleibt im Rennen um Europa

Größer hätten die Gegensätze kaum sein können. Vor einer Woche versuchten die Spieler des FC Augsburg dem Tabellenführer Bayern München zu trotzen. Diesmal wollten sie beim Abstiegskandidaten VfL Bochum zeigen, dass sie wehrhaft sind. Während die Bayern mit spielerischen Mitteln zum Erfolg kamen, probierten sich die Bochumer daran, das Augsburger Abwehrbollwerk mit Brachialem zu zerbröseln. Teils schafften sie dies.

Die Augsburger wussten beim 2:1 (1:0) nur in der ersten Hälfte zu überzeugen. In Durchgang zwei mussten sie zittern. Bochum hatte etliche Torchancen und spielte in der Schlussphase in Überzahl, nachdem Arne Maier die Rote Karte gesehen hatte. Dann jedoch die Erlösung: Kurz vor Schluss traf der eingewechselte Mert Kömür zum 2:1-Sieg. Weil Freiburg in Mönchengladbach siegte, fehlen dem FCA zu Platz sechs aktuell nur drei Punkte.

Bezüglich seiner Aufstellung blieb sich Thorup treu, hielt vorwiegend an der Formation des vorherigen Spiels fest. Lediglich eine Änderung nahm er gegenüber dem 1:3 gegen die Bayern vor. Für den gelb-rot-gesperrten Cédric Zesiger rückte Keven Schlotterbeck in die Mannschaft. Erstmals traf er im FCA-Trikot auf einen seiner ehemaligen Klubs, die vorangegangenen Duelle mit Bochum, Union Berlin oder dem SC Freiburg hatte der 27-jährige Innenverteidiger verletzt oder krank verpasst. Erinnerungen dürften bei ihm hochgekommen sein, als die Fans kurz vor Spielbeginn mit Inbrunst Herbert Grönemeyers „Bochum“ sangen.

Samuel Essende erzielt für den FCA die Führung

Die Augsburger versuchten durch eigene Aktivität die Stimmung im Stadion gar nicht erst richtig aufkommen zu lassen. Zwar verbuchten die Bochumer durch einen Kopfball von Georgios Masouras die erste Chance (5.), näher kam allerdings FCA-Offensivspieler Alexis Claude-Maurice einem Treffer, als er den Ball knapp neben den rechten Pfosten schob (8.). Ibrahima Sissoko antwortete mit einem Gewaltschuss aus der Ferne (13.), doch wenig später belohnten sich die Augsburger für ihre agile Anfangsphase. Ein Ballgewinn am gegnerischen Strafraum bescherte Claude-Maurice den Ball. Dieser bediente Samuel Essende. Nach geschickter Bewegung schob er den Ball aufs Tor und hatte Glück, dass Bochums Bernardo entscheidend abfälschte und so VfL-Torhüter Timo Horn keine Abwehrchance ließ. Nach einer Viertelstunde führte der FCA mit 1:0.

Bochum bemühte sich um eine schnelle Antwort – und hätte diese beinahe gegeben. Felix Passlack bot sich die Ausgleichschance, sein Schuss allerdings strich Zentimeter am linken Pfosten vorbei (20.). Am munteren, abwechslungsreichen Verlauf änderte sich zunächst wenig. Nun wieder der FCA: Claude-Maurice zwang Horn zum Eingreifen (25.). In diesem Rhythmus ging es weiter. Mit einer Glanztat verhinderte Augsburgs Torhüter Finn Dahmen das 1:1. Nach einem Kopfball Sissokos kratzte er den Ball mit den Fingerspitzen von der Linie (33.). Mit einem Torschuss des Bochumers Masouras (41.) – allerdings weit drüber – und einer Klärung auf der Torlinie durch Bochums Ivan Ordets nach Kopfball von Kristijan Jakic (45.) ging eine kurzweilige erste Spielhälfte zu Ende.

FCA-Torhüter Finn Dahmen verhindert zunächst den Ausgleich

Bochum zeigte gleich, worauf sich der FCA in Hälfte zwei einstellen musste. Jakic und Schlotterbeck verhinderten jeweils mit einem Block, dass der Ball nach Torschüssen von Philipp Hofmann aufs Augsburger Tor flog. Wenig später war erneut Dahmen gefordert, als er nach einem Freistoß von Masouras rettend eingriff (50.). Zu einem ersten Wechsel war Thorup gezwungen, nachdem Jakic verletzt am Boden liegengeblieben war. Ihn ersetzte im defenisven Mittelfeld Elvis Rexhbecaj.

Bochums Druck nahm zu, Sissoko köpfte den Ball auf die Oberkante der Latte (58.), Hofmann jagte die Kugel aufs Tor und scheiterte an Dahmen (59.). Augsburg sorgte kaum noch für Entlastung – und kassierte die Quittung. Als Hofmann nach Flanke von Passlack aus kurzer Distanz köpfte, hatte Dahmen erneut die Finger am Ball, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (60.). Im Ruhrstadion drehten die blau-weißen Fans den Lautstärkepegel jetzt nach oben, während die Augsburger sich bemühten, Ruhe in ihr Spiel zu bekommen. Vorerst vergebens. Ordets verpasste nach einer Hereingabe von Tom Krauß die VfL-Führung (67.). Nachdem der eingewechselte Phillip Tietz einen Freistoß in die Mauer setzte, fehlte Masouras beim folgenden Konter eine Fußspitze zum 2:1 (72.). Minuten danach köpfte ebendieser Masouras neben das Tor.

Nach Videobeweis: Rote Karte für FCA-Spieler Arne Maier

Die Schlussphase war für den FCA schwierig, wurde aber noch schieriger. Arne Maier kam gegen Bochums Bernardo zu spät und traf ihn mit offener Sohle oberhalb des Knöchels. Nach Videobeweis nahm Schiedsrichter Martin Petersen die Gelbe Karte zurück und zeigte Maier die Rote Karte. Tatsächlich kamen die Bochumer der Führung nahe, als Mats Pannewig den Außenpfosten traf (89.).

Dann jedoch schlug der FCA zurück – und entschied die Partie. Tietz bediente klug den eingewechselten Mert Kömür, der die Ruhe bewahrte und mit dem linken Fuß überlegt zum 2:1-Siegtreffer einschob (90.). Der FCA überstand die neunminütige Nachspielzeit - und darf weiter von einer Teilnahme am Europapokal träumen.

Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf (81. Koudossou), Onyeka, Jakic (55. Rexhbecaj), Giannoulis - Jensen (61. Maier), Claude-Maurice (81. Kömür)- Essende (61. Tietz)

Tore 0:1 Essende (16.), 1:1 Hofmann (60.) Rote Karte Maier (FCA/grobes Foulspiel/80.) Schiedsrichter Petersen (Stuttgart) Zuschauer 25.048