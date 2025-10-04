3:1 gegen Wolfsburg: Eigengewächse schießen den FCA aus der Krise

Sandro Wagner hatte Wort gehalten. Die beiden vergangenen Bundesliga-Spiele hatten nicht nur dem Trainer des FC Augsburg missfallen. Nach dem 1:4 gegen Mainz und dem 1:2 in Heidenheim war Kritik laut geworden. Nicht alleine wegen der enttäuschenden Ergebnisse, sondern auch wegen der Art und Weise. Wagner wusste, dass am Samstagnachmittag gegen den VfL Wolfsburg viel auf dem Spiel stand. Und seine Mannschaft lieferte. Der 3:1-Erfolg vor 28.200 Fans beruhigte die Gesamtlage rund um den FCA. Die Torschützen für den FCA waren Noahkai Banks, Mert Kömür und Robin Fellhauer.

Im Vorfeld hatte Wagner einige Änderungen in seiner Startelf angekündigt. Tatsächlich brachte der FCA-Trainer fünf neue Spieler und veränderte sein System. Er ließ die Innenverteidiger Keven Schlotterbeck und Cedric Zesiger zunächst auf der Bank, was zur Bewährungschance für Noahkai Banks wurde. Der 18-Jährige rückte neben Chrislain Matsima, in eine diesmal deutlich flexiblere Dreierkette mit Kristijan Jakic. Auf der linken Seite agierte Dimitrios Giannoulis deutlich offensiver. Ebenfalls neu in der Mannschaft waren Elvis Rexhbecaj, Elias Saad und Mert Kömür. Marius Wolf fehlte erkrankt, Alexis Claude-Maurice und Samuel Essende mussten zunächst zuschauen.

Früher Treffer für den FCA beruhigte das Spiel

Die Anspannung war groß. In solchen Phasen wünschen sich Profisportler das, was den Augsburger widerfuhr. Erst wenige Augenblicke waren gespielt, schon führten sie. Nach einer kurzen Ecke schlug Kömür den Ball nach innen, Banks drückte das Spielgerät über die Linie (3.). Beim ersten Einsatz in dieser Saison gleich der Bundesliga-Premierentreffer – der Auftakt war perfekt. Wenngleich noch bange Augenblicke überstanden werden mussten, da das Tor wegen einer möglichen Abseitsstellung überprüft wurde. Der Treffer aber zählte.

In der Folge agierten die Gastgeber deutlich stabiler als in den vergangenen Wochen. Die Systemumstellung schien ihnen gut zu tun. Die Führung zur Halbzeit war verdient, die Gäste hatten nur eine gute Möglichkeit nach 31 Minuten, als der Schuss von Mattias Svanberg knapp am Pfosten vorbeiflog. Kurz vor der Pause hätte Kömür auf 2:0 stellen können, sein Abschluss allerdings wurde kurz vor der Linie geblockt.

FC Augsburg feiert ersten Heimsieg seit März 2025

In der 51. Minute machte es Kömür besser. Freistehend kam das FCA-Eigengewächs zum Abschluss, diesmal traf der U21-Nationalspieler perfekt ins Netz. Der FCA führte mit 2:0, was die Gesamtsituation deutlich beruhigte. Noch besser wurde es für die Gastgeber in Minute 63, als Robin Fellhauer das 3:0 erzielte. Der Jubel war groß, die Erleichterung ebenso. Die bis dahin weitgehend harmlosen Gäste aber schlugen beinahe umgehend zurück. In der 65. Minute traf Adam Daghim zum 1:3. Zuvor hatte Augsburgs Torwart Finn Dahmen spektakulär gegen Amoura gerettet. Dahmen war am Donnerstag ein weiteres Mal von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden.

In der Schlussphase gab es noch Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber keine Treffer mehr. Der FCA hatte eine Reaktion nach den zuletzt schwachen Leistungen gezeigt und kann nun deutlich entspannter in die Länderspielpause gehen. Dem ersten Heimsieg seit März sei Dank.