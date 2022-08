FC Augsburg

07:59 Uhr

Gift-Gipfel in Augsburg: Mainz 05 hat beim FCA etwas gutzumachen

Bo Svensson hat den FSV Mainz in die Erfolgsspur geführt.

Plus Die FSV-Spieler haben noch das 1:2 aus der Rückrunde der vergangenen Saison und dessen Begleitumstände im Kopf. Der gute Saisonstart gibt Selbstvertrauen.

Von Marco Scheinhof

Vergessen haben sie dieses Spiel in Mainz nicht. Für den FSV hatte es zwar in der Endphase der vergangenen Saison nicht mehr die ganz große sportliche Bedeutung, dennoch haben die Mainzer ganz besondere Erinnerungen an das 1:2. Es war eine Partie unter der Woche, da der ursprüngliche Termin wegen zu vieler Corona-Erkrankungen innerhalb der Mainzer Mannschaft nicht zu halten war. Dass die Augsburger bei der Verlegung offenbar Mauscheleien witterten, ist beim FSV noch immer ein Thema.

