Gikiewicz ist wieder nicht für Polen nominiert – beim FCA dürfte es aber weitergehen

Plus Zehn Spieler des FC Augsburg sind für ihre Nationalmannschaften unterwegs. Nur der polnische Torwart erlebte eine Enttäuschung.

Rafal Gikiewicz hat es vor dem Fernseher erfahren. Am Freitagmittag saß er zu Hause und schaute polnisches TV. Der neue Nationaltrainer Fernando Santos verkündete sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele, der Augsburger Torwart hatte sich große Hoffnungen gemacht, dabei zu sein. Er hatte zuvor Kontakt mit dem Trainerteam gehabt, ebenso mit dem Mannschaftsarzt, der sich nach der Verletzung an seinem Fuß erkundigt hatte.