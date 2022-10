FCA-Torhüter Gikiewicz und Schalke-Stürmer Terodde geraten nach Abpfiff aneinander

Plus Auf den 3:2-Sieg des FC Augsburg gegen Schalke 04 folgte eine Auseinandersetzung zwischen FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz und S04-Stürmer Simon Terodde. Aber was waren die Gründe?

Rafal Gikiewicz ist einiges gewöhnt. An jedem zweiten Wochenende steht der Torhüter des FC Augsburg 45 Minuten auswärts ziemlich allein gelassen vor den gegnerischen Fanblocks, muss sich Schmährufe teils aus der untersten Schublade anhören, wird mit allen möglichen Utensilien beworfen und er muss das aushalten. Er ist, im Gegensatz zu seinen Mitspielern, an seinen Arbeitsplatz zwischen den Pfosten gebunden.