FC Augsburg

Gouweleeuw: "Nicht darauf verlassen, dass es wieder gutgeht"

Plus Einmal mehr muss Jeffrey Gouweleeuw mit dem FC Augsburg um den Verbleib in der ersten Liga zittern. Der Kapitän spricht darüber, was in den nächsten Wochen wichtig wird.

Von Johannes Graf

Als Jeffrey Gouweleeuw im Januar 2016 zum FC Augsburg wechselte, schloss er sich einem Europa-League-Teilnehmer an. Der FCA freute sich auf die Höhepunkt-Duelle gegen den FC Liverpool. Zuvor hatte der Bundesligist die Gruppenphase überstanden, in der er unter anderem auf Gouweleeuw und dessen damaligen Klub AZ Alkmaar getroffen war. Gouweleeuw war für die Spiele gegen den Premier-League-Klub gesperrt, spekulierte aber womöglich darauf, zu einem Klub mit internationalen Ansprüchen zu wechseln. Längst weiß er, dass der Europapokal und der FCA keine dauerhafte Beziehung eingegangen sind. Stattdessen Abstiegskampf. Jahr für Jahr. Auch in dieser Saison.

