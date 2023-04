FC Augsburg

Gravierende Fehler drücken den FCA wieder ran an den Abstiegskampf

Plus Erst kassiert Augsburg eine 1:3-Niederlage gegen Köln, dann punkten wichtige Konkurrenten im Tabellenkeller. Das könnte gefährlich werden, wenn die Augsburger ihre altbekannten Schwächen nicht bald abstellen.

Ziemlich bedient war Stefan Reuter, der Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg nach der 1:3 (1:2)-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln. "Es ist brutal enttäuschend“, räumte Reuter ein. "Wir haben gravierende Fehler gemacht und waren nicht aufmerksam genug. Das wurde bitter bestraft.“ Das sei umso ärgerlicher, weil der FCA mit einem Sieg einen Riesenschritt in Richtung Bundesliga-Klassenerhalt hätte machen können.

Auch FCA-Trainer Enrico Maaßen trauerte der vergebenen Chance hinterher. "Wir wussten um die Bedeutung dieses Spiels, wir hätten einen großen Step machen können, haben es aber nicht, weil wir zu einfache Fehler gemacht haben“, so Maaßen. "Wir haben leider nur ein Tor geschossen und drei viel zu einfache bekommen. Das müssen wir schleunigst abstellen. Das wird unser Thema in den nächsten Wochen sein“, kündigte er an. Angesichts der Augsburger Leistung blieb allerdings die Frage offen, wie Maaßen das bewerkstelligen will.

