Gregoritsch und Pepi bringen frischen Wind in den Sturm des FC Augsburg

Plus Ein wiedererstarkter Österreicher und ein frecher US-Amerikaner könnten das Offensivproblem des FC Augsburg lösen. Michael Gregoritsch und Ricardo Pepi zeigten gute Ansätze beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt.

Dass die große fußballerische Stärke von Michael Gregoritsch sein linker Fuß ist, das weiß der 27-jährige Stürmer des FC Augsburg schon lange. „Ich glaube, dass ich einen brutalen Schlegel habe, und da bin ich sehr dankbar, dass ich das Talent bekommen habe, dass mein Papa mir einen starken linken Fuß vererbt hat“, sagte er schon vor seiner Zeit in Augsburg. Sein Vater Werner, 63, spielte über 130 Mal in der österreichischen Bundesliga, trainiert jetzt die U21 des ÖFB.