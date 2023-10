Größte Steigerung bei Demirovic: So viel sind die FCA-Profis derzeit wert

Beim FC Augsburg ist lediglich ein Spieler laut Transfermarkt.de einen zweistelligen Millionen-Betrag wert. Dass sportlich mehr möglich wäre, zeigt die Summe des Kaders.

Viel war zuletzt vom Potenzial die Rede, über das die Spieler des FC Augsburg verfügen sollen. Der inzwischen ehemalige Trainer Enrico Maaßen scheiterte unter anderem daran, dass er besagtes Potenzial nicht ausschöpfte. Ihrer Vita und ihren Namen nach hätten Augsburgs Fußballer zu mehr imstande sein sollen, als sie letztlich auf dem Rasen zeigten. Eine Kernaufgabe des neuen FCA-Trainers Jess Thorup besteht darin, das zu ändern. Doch wie misst sich Potenzial eigentlich? Aufschluss geben können unter anderem die Marktwerte der Spieler - und daraus abgeleitet der Marktwert eines Kaders.

Leipzigs Xavi Simons und Bayern Mathys Tel sind die größten Marktwert-Gewinner

Sieben Spieltage sind in der Bundesliga absolviert. Es überrascht wenig, dass die prägenden Figuren der Startphase entsprechend ihren wirtschaftlichen Wert steigern konnten. Der sportlichen Explosion auf dem Rasen folgte die monetäre Explosion bei Xavi Simons. Wobei sich anhand dieses Spielers zeigt, wie absurd manches Geschäftsgebaren im globalen Profifußball erscheint.

Der 20-jährige Niederländer ist in der Akademie des FC Barcelona zum Profi ausgebildet worden, wechselte dann zu Paris St. Germain. Von dort ging er 2022 ablösefrei zur PSV Eindhoven, kehrte nach einem Jahr aber wieder für die festgeschriebene Ablösesumme von vier Millionen Euro zurück. Dort blieb er erneut nicht. RB Leipzig sicherte sich umgehend den Offensivspieler per Leihe. Dass Simons langfristig in Leipzig bleibt, scheint inzwischen ausgeschlossen. Innerhalb weniger Monate hat er seinen Marktwert von 40 auf 70 Millionen Euro erhöht. Zudem wartet auf ihn im nächsten Jahr eine EM, die er als Bühne nutzen kann. Simons und Mathys Tel ( FC Bayern München/alt 20 Mio./neu 50 Mio.) sind die Profis, die in der Bundesliga den größten Sprung gemacht haben.

Seit über zwei Jahrzehnten widmet sich das Branchenportal Transfermarkt.de (TM) den Marktwerten. Nach Hin- und Rückserie werden Profis eingestuft, mitunter auch während einer Spielzeit. In die Einordnung fließen neben Alter und sportlicher Leistung die Zukunftsperspektive, die real existierende Nachfrage oder bisher gezahlte Ablösesummen ein. Zudem sind für einen Profiklub Faktoren wie Prestige und Marketing interessant. Ebenso positiv bemerkbar macht sich der Aufstieg zum Nationalspieler. TM betont aber: "Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen. Das Ziel ist nicht, einen Preis vorherzusagen, sondern einen Erwartungswert." Allerdings kommen die Millionen-Ablösen, die die Klubs für die Dienste eines Spielers bezahlen den ermittelten Größen ziemlich nahe. Ein Beispiel: Mergim Berisha wechselte im Sommer für knapp 14 Millionen Euro vom FC Augsburg zur TSG Hoffenheim, zuvor war sein Marktwert auf zwölf Millionen Euro taxiert worden.

Der Marktwert von Ermedin Demirovic beträgt 14 Millionen Euro

Beurteilt wird jeder Spieler für sich, dennoch fließen aktuelle Entwicklungen eines Klubs ein. Dass das Gros der Augsburger Spieler seinen Wert nicht verbessern konnte, überrascht nach den durchwachsenen Leistungen in den vergangenen Wochen kaum. Allerdings gibt es kleinere Ausnahmen. Ermedin Demirovic ist im Sommer nicht nur zum Kapitän des FC Augsburg berufen worden, zugleich ist er der effektivste Scorer im Team. In sieben Spielen hat er drei Treffer vorbereitet und vier selbst erzielt. Mit 14 Millionen Euro ist der Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina der einzige FCA-Spieler, der einen zweistelligen Millionenbetrag vorweisen kann. Steigerungen erfuhren überdies Torhüter Finn Dahmen (alt 2,5/neu 3,5) und Phillip Tietz (alt 2,7/neu 3,0). Wobei allein der veränderte Status der beiden dazu geführt haben dürfte: Dahmen war Ersatzspieler und ist jetzt Stammkraft; Tietz war Zweitliga-Stürmer und war jetzt öfter Startelf-Angreifer in der Bundesliga.

Lesen Sie dazu auch

Spieler mit den größten Verlusten im Augsburger Kader waren Felix Uduokhai (alt 8,5/neu 7,0), Japhet Tanganga (alt 7,0/neu 5,0) und Arne Maier (alt 6,5/neu 4,5). Holt der jetzige Trainer Thorup die Spieler aus dem Leistungstief, wird der FCA Erfolg haben und sie werden ihre Marktwerte wieder steigern. Der Blick auf die Bundesliga-Kaderwerte verrät, dass der FCA schon jetzt nicht zwingend gegen den Abstieg spielen müsste. Vor allem gegenüber Teams auf Augenhöhe verfügt der Klub über wertvolleres Personal. Augsburg hat zwar aufgrund der jüngsten Entwicklungen eingebüßt, doch 117,75 Millionen Euro lassen ihn in diesem Ranking vor Darmstadt (39,5 Mio.), Heidenheim (39,6 Mio.), Bochum (56,7 Mio.), Bremen (89,4 Mio.), Köln (98,8 Mio.) und Mainz (108,65 Mio.) stehen. Dass Geld Tore schießt, verdeutlicht die Summe aller Spieler des FC Bayern München: 948,75 Millionen.

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.

Hören Sie sich auch die neueste Folge unseres FCA-Podcasts "Viererkette" an: Warum Thorup der richtige FCA-Trainer sein kann.