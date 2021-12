FC Augsburg

vor 50 Min.

Der FCA verliert gegen Bochum: Die Gründe für den vermeidbaren Rückschlag

Plus Wegen einer verschlafenen ersten Hälfte verliert der FCA das bedeutsame Duell gegen Bochum. Wie die Verantwortlichen auf den Druck im Abstiegskampf reagieren.

Von Johannes Graf

Gewaltiger hätte der Unterschied kaum sein können. Vor zwei Wochen noch ließen sich Spieler und Trainer des FC Augsburg in einer ausverkauften Arena hochleben, nachdem sie den FC Bayern München düpiert hatten. An diesem Wochenende hingegen Leere und Enttäuschung ob einer Niederlage, die wiederholt vermeidbar gewesen wäre. Nach dem 2:3 (0:3) gegen den VfL Bochum schlichen die Spieler schnellstmöglich in den Bauch des Stadions, Regen, Wind und Kälte beschleunigten ihren Gang. Trister hätte dieser Geisterspiel-Nachmittag aus Augsburger Sicht kaum sein können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen