Hahn und Uduokhai verletzt: FCA-Trainer Maaßen muss Startelf in Hoffenheim umbauen

Gegen die TSG Hoffenheim plagen den FC Augsburg große Personalsorgen. Daher ergaben sich in der FCA-Startelf auch einige Änderungen.

Mit großen Personalsorgen musste Enrico Maaßen, der Trainer des FC Augsburg, die Auswärtsfahrt zum Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim antreten. Neben den Langzeitverletzten Reece Oxford (Knie-OP) und Niklas Dorsch (Mittelfuß), musste er heute auch auf Andre Hahn (Sprunggelenk) und Felix Uduokhai (Syndesmoseband) verzichten. Der gab sich am Freitag gegenüber einigen Fans vorsichtig optimistisch. Er hoffe, in vier bis fünf Wochen wieder mit dem Aufbau-Training beginnen zu können.

Felix Uduokhai fällt aus: Diese Verletzung tut richtig weh

Während der Ausfall von Hahn in der Offensive wenigstens quantitativ gut zu kompensieren ist, tut die Verletzung von Uduokhai richtig weh.

Denn da neben Uduokhai auch Frederik Winther (muskuläre Probleme) und Reece Oxford verletzt fehlen, hat Maaßen mit Jeffrey Gouweleeuw und Maximilian Bauer nur noch zwei gelernte Innenverteidiger in seinem Kader. Für Robert Gumny (gesund nach Infekt) reichte es in den Kader, aber nicht in die Startelf.

Das ist die Startelf des FC Augsburg gegen Hoffenheim

So musste Maaßen in Sinsheim auf eine Viererkette mit Raphael Framberger, Maximilian Bauer, Jeffrey Gouweleeuw und Iago wechseln. Zudem kam Ricardo Pepi in die Startelf für Gruezo (Bank).Für Framberger und Pepi bedeutet das das Startelfdebüt.

Die Startelf: Gikiewicz – Framberger, Bauer, Gouweleeuw, Iago – Maier, Rexhbecaj – Pepi, Jensen, Pedersen – Demirovic.

Lesen Sie dazu auch