FC Augsburg

06:09 Uhr

Hat der FC Augsburg ein Torwartproblem?

Plus Finn Dahmen patzt bei seiner Rückkehr nach Mainz mal wieder bei einer hohen Flanke. Allerdings präsentieren sich auch seine Vorderleute bei der 0:1-Niederlage in schwacher Verfassung.

Von Marco Scheinhof

Finn Dahmen verkroch sich nicht. Der Torwart des FC Augsburg stellte sich. So wie er es immer tut. Egal, wie die Partie zuvor gelaufen ist, Dahmen geht keinem Gespräch aus dem Weg. Am Samstag hätte er allen Grund gehabt, sich wortlos in die Kabine zu verabschieden. Seine Rückkehr nach Mainz hatte sich der 25-Jährige ganz anders vorgestellt. Er hatte davon geträumt, an seinem alten Arbeitsplatz endlich die erste Bundesliga-Partie ohne Gegentor feiern zu können. Es wurde nichts daraus, seit 35 Partien wartet er in Deutschlands höchster Fußball-Liga darauf, endlich mal zu null zu spielen.

Am Samstag hatte er großen Anteil daran, dass er nun alleiniger Rekordhalter ist. Er hat damit Dietmar Linders überflügelt, der von 1974 bis 1976 im Trikot des MSV Duisburg am Erreichen einer weißen Weste verzweifelt war. Gerne hätte Dahmen auf diesen Eintrag in die Geschichtsbücher verzichtet. Am Samstag allerdings patzte er mal wieder bei einer hohen Flanke kurz vor der Pause, was zum Gegentreffer durch Sepp van den Berg führte.

