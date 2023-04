FC Augsburg

Hoffnung bei FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz

Plus Am Donnerstag musste Gikiwicz noch pausieren. Beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln war er wieder dabei. Nicht so gut sieht es bei Torjäger Berisha aus.

Leichte Entwarnung beim FC Augsburg: Als am Freitagnachmittag die Spieler zum Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln zum Trainingsplatz vor der WWK-Arena radelten oder gingen, war Torhüter Rafal Gikiewicz mit dabei. Am Donnerstag schrillten noch alle Alarmglocken, als der 35-Jährige nicht trainieren konnte.

FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz hatte sich eine Schulterverletzung zugezogen

Er hatte sich am Mittwoch beim Individualtraining der Torhüter eine leichte Schulterverletzung zugezogen. Ob Gikiewicz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber wirklich auflaufen wird, wird sich final erst kurz vor dem Spiel entscheiden.

