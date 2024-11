Neue Folge „Viererkette“: Nach dem FCA-Spiel in Wolfsburg ist der erste Auswärtspunkt da

Ein Punkt in Wolfsburg - das hört sich jetzt nicht spektakulär an, ist für den FC Augsburg aber ein großer Schritt nach vorn. Denn das 1:1-Unentschieden in der Autostadt ist der erste Zähler, den der FCA in dieser Saison in einem Auswärtsspiel geholt hat. Zuvor hatte es ausschließlich Pleiten, teilweise sogar überdeutliche, gegeben. Geklappt hat es mit einer defensiven Vorgabe, die eigentlich gar nicht so recht zu Jess Thorup passen will. Warum es dennoch der richtige Schritt sein kann und warum diesmal ausgerechnet aus der Lokalpolitik Ärger kommt - darüber sprechen Marco Scheinhof und Florian Eisele in der aktuellen Ausgabe der „Viererkette“, dem FCA-Podcast unserer Redaktion.

Thorup, der seit seiner Ankunft in Augsburg das Vertrauen in die eigene Stärke vermitteln will, hatte diesmal einen recht pragmatischen Ansatz gewählt. Der hieß: Wolfsburg darf den Ball haben, der FCA kontert - eine Herangehensweise, die weder schön aussieht noch zu Thorup passt. Die aber helfen soll, bei Auswärtsspielen etwas Zählbares mitzunehmen und Selbstvertrauen zu tanken. Insofern: hat geklappt. Und beinahe ist der FC Augsburg nach den Siegen gegen Dortmund und Schalke ja sogar an einer perfekten Neun-Punkte-Woche vorbeigeschrammt, der Ausgleich der Wölfe fiel erst in der 82. Minute. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der FC Augsburg noch lange nicht so gefestigt ist, wie sich die Verantwortlichen das vorstellen. Vor allem das Pokalspiel gegen Schalke zeigt, auch wenn am Ende ein vermeintlich standesgemäßer 3:0-Sieg stand: Es gibt noch viel zu tun.

Die Absage der Stadt Augsburg zur Frauen-EM sorgt nicht nur beim FCA für Unverständnis

Der größte Verdruss in dieser Woche hat seinen Ursprung aber nicht auf dem Spielfeld, sondern in der Politik: Die frühe Entscheidung der Augsburger Stadtregierung, sich nicht um die Frauen-EM 2029 zu bewerben, hinterlässt beim FC Augsburg Kopfschütteln - aber nicht nur dort. Bedeutet: Schon jetzt ist klar, dass es keine EM-Spiele in Augsburg geben wird. Wer die Veranstaltungen zur Frauen-WM 2011 noch im Kopf hat, dürfte das bedauern. Die Kritik von Unternehmern, Politik und der Bevölkerung ist groß - nicht nur wegen der Entscheidung an und für sich, sondern auch wegen der Art und Weise der Entscheidungsfindung. Auch die Viererkette hat dazu eine klare Meinung.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.