"Humor würde nicht schaden": Wie der FCA auf wütende Leipzig-Fans reagiert

Gegen RB Leipzig hatte der FCA lautstarke Unterstützung von Fans mit Mülltonnen. Das gefiel nicht jedem – doch das Twitter-Team des FCA kontert.

Geisterspiele sind eine öde Angelegenheit - das bekamen am Mittwochabend auch die wenigen Besucher zu spüren, die bei der Heimpartie des FC Augsburg gegen RB Leipzig in der Arena waren. Bei Temperaturen um den Nullpunkt ging der FCA zuerst in Rückstand, kam aber kurz vor Schluss per Elfmeter zum Ausgleich. Zumindest ein wenig lautstarke Unterstützung gab es für die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl von den Rängen: Drei Fans unterstützten den FCA auf ihre Weise - nämlich mit blauen Mülltonnen. Deren Deckel schlug das Trio immer wieder auf und zu und sorgte so für eine Art Anfeuerung. Schon beim Heimspiel gegen Bremen in der vergangenen Saison waren die drei auf diese Weise im Einsatz.

Die Reaktionen darauf waren zumindest im Netz gemischt. Während die Social-Media-Abteilung des FC Augsburg das Engagement der drei lobte - auf Facebook postete der Klub: "Die Jungs an den Tonnen waren gestern wieder Top! Ihr habt Euch einen Orden verdient!" störten sich einige Zuschauer vor dem TV an der Geräuschkulisse.

Viele Leipziger Fans fanden keinen Gefallen am Mülltonnen-Trio

Vor allem – das mag Zufall sein oder auch nicht - diejenigen, die es mit RB halten, schienen mit dem Mülltonneneinsatz aus Augsburg nicht wirklich zufrieden zu sein. Auf Facebook und Twitter hagelte es während der 90 Minuten, vor allem aber nach Abpfiff, Beschwerden. Könnte auch am Spielausgang liegen, aber wer weiß das schon.

Die Reaktion der Social-Media-Abteilung des FC Augsburg lässt sich unter die Rubrik "gepflegter Konter" einordnen. Auf Twitter veröffentlichte das Social-Team ein Bild des Tonnentrios, samt einer Sammlung der erbosten Kommentare aus Leipzig, die sich durch das Geklapper in ihrem feinen Gehörgang gestört sahen. Der Kommentar des FCA dazu: "Liebe Leipzig-Fans, bei uns sind eben alle aus voller Überzeugung und mit Herzblut dabei. Manchmal würde ein bisschen Humor vielleicht nicht schaden. Gute Nacht!" Versehen ist das Ganz mit einem Kuss-Emoji.

Der Hinweis, dass beim FCA alle mit vollem Einsatz dabei sind, kann wiederum als dezente Anspielung auf die Vereinsstrukturen in Leipzig gewertet werden. RB Leipzig hat aktuell nur 21 Vereinsmitglieder - schließlich darf nicht jeder, der möchte, einfach Mitglied werden. Stattdessen sind es vorwiegend Mitarbeiter des Klubs oder Personen, die in geschäftlichen Beziehungen zu Red Bull, pardon: RB Leipzig stehen, die einen Mitgliedsantrag unterschreiben dürfen.

RB Leipzig antwortete dem FCA via Twitter

Der FCA-Tweet rief sogar eine Antwort von RB Leipzig hervor. Die Sachsen antworteten via Twitter: "Sorry FC Augsburg das Mitbringen von Mülltonnen ist laut Stadionordnung der Red Bull Arena leider untersagt. Müsst euch im Mai 2022 also anderweitig behelfen." Die Antwort des FCA: "Zum einen hoffen wir, dass wir bis dahin wieder unseren ganzen Tross an #FCA-Fans mitbringen dürfen - zum anderen sind wir sicher, dass es auch in Eurem Stadion Mülltonnen gibt."

Falls sich jemand wundert, dass die drei von der Mülltonneim Stadion sein durften: Nein, es handelt sich nicht um drei Fans, die sich illegalerweise Zutritt zum Stadion verschafft haben. Auch bei Geisterspielen darf jeder Verein eine gewisse Anzahl von Personen ins Stadion lassen. In aller Regel handelt es sich dabei um Vereinsfunktionäre und Angehörige von Spielern - beim FCA ist offenbar eben auch ein Mülltonnentrio mit von der Partie.