Iago gesperrt, Pedersen raus: Dem FCA droht gegen den VfB ein linkes Problem

Gegen den VfB Stuttgart steht für den FC Augsburg ein Sechs-Punkte-Spiel an. Ausgerechnet jetzt droht ein Problem auf der sonst so starken linken Seite.

Vier Spiele in der Bundesliga stehen für den FC Augsburg vor der langen WM-Pause noch an. Das Programm hat es in sich: Mit Stuttgart, Frankfurt, Union und zum Abschluss am 12. November in Augsburg gegen Bochum geht es gegen zwei direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt. Am Samstag steht die wichtige Auswärtspartie beim VfB an. Das sagt Trainer Enrico Maaßen...

... zum Spiel gegen den VfB Stuttgart:

"Wenn wir diese Überzeugung und diese Energie, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, wieder auf den Platz bekommen, haben wir in jedem Spiel die Chance zu gewinnen. Stuttgart ist eine junge, spielstarke Mannschaft. Es gibt genug Themen rund um den Verein, die Ergebnisse sind schwankend. Wir müssen bei uns bleiben und der unangenehme Gegner sein, der in der Offensive immer gefährlich ist. Wir fahren mit breiter Brust nach Stuttgart und wollen da etwas mitnehmen."

... zur Trainer-Thematik beim VfB, bei dem aktuell der Ex-FCA-Co-Trainer Michael Wimmer an der Seitenlinie steht:

"Das ist schwer zu bewerten. Sie haben viele Tore geschossen im DFB-Pokal gegen Bielefeld und gegen Bochum und nun zuletzt in Dortmund verloren. Der nötige Respekt ist da, aber wir müssen bei uns bleiben und unsere Leistung auf den Platz bekommen."

... zum Personal des FCA:

"Bei Mads Pedersen ist es so, dass er individuell trainiert. Raphael Framberger hatte gestern Rückenprobleme, er hat heute nicht trainiert. Frederik Winther ist wieder dabei. Auch Fredrik Jensen wird wieder in den Kader rücken. Felix Uduokhai und Reece Oxford trainieren wieder mit der Mannschaft, brauchen aber noch Zeit. Speziell bei Felix sieht es wirklich sehr rund aus. Es könnte sein, dass der ein oder andere mal wieder im Kader steht. Bei Rafal Gikiewicz gibt es sehr geringe Chancen."

... zu Tomas Koubek:

"Tomas hatte keine einfache Situation nach so langer Zeit. Er hat ein gutes erstes Spiel gemacht, seine Leistungen sind ordentlich. Man kann nicht erwarten, dass er in jedem Spiel zwei hundertprozentige Chancen hält. In der Summe macht er es wirklich sehr gut."

... zu einer möglichen Ausleihe Koubeks in der Winterpause:

"Man muss die Einsätze bewerten. Das werden wir auch bei Tomas tun und schauen, was für ihn und uns die beste Situation ist."

... dazu, ob die Vertragsverlängerungs-Option von Rafal Gikiewicz, die an eine gewisse Zahl von Einsätzen gebunden ist, nun in Gefahr ist:

"Gute Frage. Ich weiß nicht genau, wie exakt die Klausel aussieht. Aber ich glaube, wir haben gute Chancen, dass er hierbleibt."

... zu den vielen Gelben Karten, die der FC Augsburg in dieser Saison bislang bekommen hat:

"Gegen Leipzig war das in Gleichzahl ein herausragendes Spiel von uns. Da hat man gesehen, was die Mannschaft zu leisten imstande ist – vor allem, wenn man sieht, wer alles fehlt. Es war ein faires Spiel. Wir dürfen uns nicht hinreißen lassen. Aber Iago bekommt vor dem Platzverweis die Hand ins Gesicht und Schlager provoziert ihn. Iago ist kein Mensch, der eigentlich für so etwas anfällig ist. Wir haben darüber gesprochen, wie wir über alle diese Themen sprechen. Dass das nicht passieren darf, weiß er. Jetzt kocht das Thema immer wieder auf. Wir hinterfragen uns und müssen uns da zurücknehmen."

... dazu, ob Schiedsrichter dem FCA gegenüber voreingenommen ins Spiel gehen:

"Absolut! Ich glaube, dass manche Schiedsrichter hierherfahren und sagen: Denen wollen wir den Wind aus den Segeln nehmen. So kam es zur Gelben Karte gegen Maxi Bauer. Vielleicht sind sie auch verunsichert und wollen eine harte Linie fahren. Wir sind selbstkritisch, aber ich glaube nicht, dass wir überhart spielen. Wir haben eine intensive Art des Fußballs. Aber wir müssen bei uns bleiben und haben mit der Mannschaft darüber gesprochen."

... zu Iago, dessen Platzverweis das Spiel gegen Leipzig zum Kippen brachte:

"Wir haben einen Strafenkatalog. Da zahlt er, was er schuldig ist und das Ding ist geregelt."

... zu den Personalproblemen auf den Außenpositionen:

"Kreativität und Flexibilität sind die Dinge, die uns in dieser Situation begleitet haben. Wir haben einige Ideen im Kopf und warten das Abschlusstraining ab."

... dazu, ob es einen personellen Wechsel oder eine Systemumstellung geben kann:

"Es ist beides möglich."

... zu Stürmer Ermedin Demirovic, der immer besser in Fahrt kommt :

"Demi ist ein sehr wichtiger Junge für uns. Auf dem Platz, in der Kabine ist er immer gut gelaunt. Er steckt immer voller Energie, trainiert und spielt mit 100 Prozent. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft und hat eine tolle Entwicklung genommen. Er ist jemand, der das Familiäre mag und braucht, sehr empathisch. Für unsere Neuzugänge ist er einer der wichtigsten Anlaufstellen, ein richtig guter Typ. Er hat das nötige Feuer, will was erreichen und zieht die Leute mit."

... zum Zusammenspiel von Berisha und Demirovic:

"Die beiden verstehen sich gut, auf und neben dem Platz. Aber es gehören ein paar andere dazu. Wie sich unsere gesamte Offensivabteilung in den letzten Wochen entwickelt hat, ist positiv."

... zur vorläufigen WM-Kader-Liste, auf der Berisha nicht dabei ist:

"Das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Er kann nur gute Leistungen zeigen, dann wird er genug Aufmerksamkeit auf sich ziehen."