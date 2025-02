Jetzt live: Im DFB-Viertelfinale liegt der FCA nach der ersten Halbzeit zurück

Der FC Augsburg will am Dienstagabend das schaffen, was dem Verein bisher nur ein einziges Mal gelungen war: 2009/2010 zog der FCA ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Das soll heute auswärts gegen den VfB Stuttgart (20.45 Uhr/ARD) wieder gelingen. Die Voraussetzungen könnten dabei schlechter sein, der FCA geht mit breiter Brust in das Duell, sind die Augsburger doch seit vier Partien ungeschlagen. Hier können Sie das Spiel im Live-Ticker verfolgen.

FCA-Trainer Jess Thorup setzt gegen Stuttgart auf drei Neue in der Startelf

In der Bundesliga hieß es zuletzt: drei Siege und ein Unentschieden gegen das beste Rückrundenteam des FC St. Pauli für die Mannschaft von Trainer Jess Thorup. Zwar hatte die Augsburger Elf direkt nach der Winterpause bereits ein Duell gegen Stuttgart in der Bundesliga zuhause 0:1 verloren, doch seitdem geht es steil bergauf. Der VfB dagegen steckt in einer Minikrise. In der Liga haben die Stuttgarter zweimal in Folge verloren, ebenso waren sie zuletzt beim 1:4 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain chancenlos – und schieden damit aus dem Wettbewerb aus.

In der Stuttgarter MHP-Arena, in die laut FCA 4000 Fans mitreisen werden, setzt Thorup auf drei Neue in der Startelf. Im Tor steht gegen den VfB Nediljko Labrovic, das hatte Thorup auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bereits angekündigt. Er habe „volles Vertrauen“ in den Keeper. Auch Keven Schlotterbeck und Phillip Tietz rücken nach dem Unentschieden bei St. Pauli in die Anfangsformation. Nicht mit dabei ist Mergim Berisha. Der Leihspieler und FCA-Rückkehrer hatte sich im Training in der vergangenen Woche eine Oberschenkelverletzung zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Auch Robert Gumny (Adduktorenverletzung) und Steve Mounié (Adduktorenprobleme) fallen aus.

Mit dieser Aufstellung geht der FC Augsburg ins DFB-Pokal-Viertelfinale beim VfB Stuttgart:

Startelf: Labrovic, Matsima, Gouweleeuw, Rexhbecaj, Wolf, Giannoulis, Jakic, Onyeka, Claude-Maurice, Tietz, Schlotterbeck

Bank: Dahmen, Pedersen, Essende, Maier, Zesiger, Jensen, Kömür, Banks, Kücüksahin