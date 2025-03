Wer folgt auf Alfred Finnbogason als sicherster Elfmeter-Schütze des FCA?

Sollte der FC Augsburg am Samstagnachmittag (ab 15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund einen Elfmeter zugesprochen kommen, dann wird es spannend, wer ihn ausführen wird. Denn in dieser Bundesliga-Saison wurden dem FCA erst zwei Elfmeter zugesprochen. Einer wurde verwandelt, einer vergeben.

FCA und Elfmeter: Jeffrey Gouweleeuw verschießt, Phillip Tietz trifft

Am 28. September scheiterte Kapitän Jeffrey Gouweleeuw bei der deftigen 0:4-Niederlage bei RB Leipzig in der 27. Minute an RB-Torhüter Péter Gulácsi. Da stand es schon 2:0 für Leipzig. Mit dem Fehlschuss verpuffte auch die Hoffnung auf eine Aufholjagd. Besser machte es Phillip Tietz dann am 30. November beim wichtigen, wenn auch unansehnlichen 1:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum. In der 38. Minute war Alexis Claude-Maurice gefoult worden. Tietz trat an, verwandelte sicher. Die restliche knappe Stunde würgte sich der FCA zum Heimsieg gegen die Bochumer.

Icon Vergrößern Phillip Tietz verwandelte gegen den VfL Bochum einen wichtigen Elfmeter für den FCA. Foto: Swen Pförtner/dpa Icon Schließen Schließen Phillip Tietz verwandelte gegen den VfL Bochum einen wichtigen Elfmeter für den FCA. Foto: Swen Pförtner/dpa

Neben Tietz und Gouweleeuw, der in der Saison 21/22 einen Elfmeter in der Bundesliga verwandelte, steht mit Elvis Rexhbecaj nur ein weiterer Spieler im Bundesliga-Kader, der einen Elfmeter schoss. Rexhbecaj verwandelte in der Saison 23/24. Beim 7:6 (2:2) Erfolg nach Elfmeterschießen im Pokal gegen den Karlsruher SC trafen übrigens alle fünf Augsburger (Tietz, Schlotterbeck, Vargas, Rexhbecaj, Bauer).

Alfred Finnbogason schwächelte aber zuletzt vom Elfmeterpunkt

Der sicherste Elfmeterschütze beim FC Augsburg seit dem Bundesliga-Aufstieg war Alfred Finnbogason. Der Isländer verwandelte zwischen 2013 und 2020 24 Elfmeter nacheinander für den FCA, Island, Olympiakos Piräus und den SC Heerenveen. Insgesamt trat er für den FCA zwölfmal (elfmal in der Bundesliga, einmal im Pokal) an. Zehn Strafstöße verwandelte er sicher. Mit seinen letzten beiden scheiterte er in der Saison 20/21 allerdings an Bayern-Torhüter Manuel Neuer (20. Januar 2021) und Eintracht-Torhüter Kevin Trapp (20. April 2021).

Harry Kane trifft für den FC Bayern zuverlässig vom Elfmeterpunkt

Finnbogason liegt mit seiner langen Erfolgsserie in der europäischen Rangliste (aufgezeichnet seit 2000, Quelle: Transfermarkt.de) in dieser Kategorie auf Platz sechs. Treffsicherster Schütze ist der Engländer Harry Kane vom FC Bayern München mit 30 verwandelten Elfmetern in Folge.

Icon Vergrößern Auf Harry Kane als Elfmeterschütze kann sich der FC Bayern München verlassen. Foto: Sven Hoppe, dpa Icon Schließen Schließen Auf Harry Kane als Elfmeterschütze kann sich der FC Bayern München verlassen. Foto: Sven Hoppe, dpa

In dieser Bundesliga-Saison lautet die Quote Kanes neun von neun und in der Königsklasse vier von vier. Insgesamt sind es seit seinem Transfer von Tottenham zu den Münchnern 23 Strafstöße. Zuletzt verschoss der Engländer aus elf Metern im WM-Viertelfinale 2022 gegen Frankreich.

Alfred Finnbogason beendete im November seine Karriere

Der 36-jährige Finnbogason hat seine Karriere im November beendet. In den sechseinhalb Jahren von Januar 2016 bis Juni 2022, in denen er für den FCA auflief, erzielte er 37 Treffer in der Bundesliga. Kein anderer FCA-Spieler war bisher erfolgreicher.