Im ersten Testspiel gegen Wolfsburg geht die Not-Elf des FCA unter

Im ersten von zwei Testspielen am Samstag unterliegt eine verstärkte Juniorenmannschaft des FCA dem VfL Wolfsburg mit 0:4. Im zweiten Spiel soll es besser laufen.

Mit einem Doppel-Test (um 13 Uhr und 15 Uhr) gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg beendet der FC Augsburg am Samstag die Vorbereitung auf den Start der Bundesliga am kommenden Wochenende. Das erste Testspiel verlor der FCA mit einer besseren Junioren-Mannschaft mit 0:4 (0:2).

"Wir werden in einem Spiel eine Elf aufstellen, die auch gegen Dortmund so spielen kann", hatte FCA-Trainer Enrico Maaßen vor der Abreise aus dem Trainingslager am Donnerstag erklärt.

Die Mannschaft, die um 13 Uhr auf dem Trainingsplatz auflief, wird es sicher nicht sein. Dort gab aber überraschenderweise schon Neuzugang David Colina sein Debüt auf der linken Abwehrseite. Der 22-jährige Kroate, der von Hajduk Split kommt, hatte erst am Vormittag seinen Vertrag (Sommer 2027) unterschrieben.

Erstes Testspiel gegen Wolfsburg: Nur vier Bundesliga-Profis in der FCA-Startelf

Mit Torhüter Tomas Koubek, Frederik Winther, Maximilian Bauer und Lukas Petkov standen nur vier Bundesliga-Profis auf dem Platz. Der eingeplante Daniel Caligiuri ersetzte zwei Stunden später den unerwartet ausgefallenen Robert Gumny als rechten Außenverteidiger. Ansonsten gab FCA-Trainer Enrico Maaßen dem Nachwuchs Spielpraxis, notgedrungen.

Denn kurzfristig mussten neben den schon im Trainingslager angeschlagenen Profis noch Mads Pedersen und Julian Baumgartlinger krankheitsbedingt ersetzt werden.

Keine guten Vorzeichen für eine Generalprobe. Egal ob B- oder A-Elf.

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac, der mit seinem Team direkt aus dem Trainingslager aus Portugal angereist war, hatte da schon mehr Auswahl. Baku, Bornauw, Wind, Felix Nmecha, Guilavogui und Wimmer stehen für Bundesliga-Qualität. Der ehemalige FCA-Jugendspieler Dzenan Pejcinovic, 17, saß erst mal auf der Bank, war aber auch im Kader der A-Mannschaft.

Schon nach 12 Minuten liegt der FCA mit zwei Toren zurück

Und es kam, wie es kommen musste. Der FCA lag schon nach zwölf Minuten mit 0:2 zurück. Lukas Ambros (10.) und Felix Nmecha (12.) trafen für die Gäste. Danach stabilisierte sich aber die Not-Elf. Josue Mbila hatte sogar eine Chance zum Anschlusstreffer. Gute Ansätze zeigte Neuzugang Colina, der den österreichischen Nationalspieler Patrick Wimmer ganz gut im Griff hatte.

Die zweite Hälfte begann wie die erste, mit zwei schnellen Toren der Gäste. Ridle Baku erhöhte in der 49. Minute auf 3:0 und ließ in der 56. Minute gleich auf 4:0. Das war es mit Toren auf dem Trainingsplatz.

Für Colina war in der 65. Minute der erste Arbeitstag beim FCA beendet, für ihn kam Jordi Wegmann.

Der nächste wäre dann am übernächsten Sonntag (15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund zum Bundesliga-Restart.

FCA: Koubek - Katic, Bauer, Winther, Colina (65. Wegmann) - Petkov, Dell'Erba, Kücüksahin , Kömür - Mbila, Ivanovic.

Wolfsburg: Pervan - Baku, Bornauw, Guilavogui (82. Odogu), Paredes - Nmecha, Franjic, Ambros - Wimmer (70. Meier), Wind (78. Pejcinovic), Philipp