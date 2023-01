FC Augsburg

vor 32 Min.

Im Test gegen Union Berlin muss der FCA noch auf Niklas Dorsch verzichten

Plus Die Testspiele gegen Union Berlin kommen für FCA-Mittelfeldspieler Niklas Dorsch noch zu früh. Dafür darf sich Neuzugang Arne Engels erstmals zeigen.

Von Marco Scheinhof

Enrico Maaßen ist ganz entspannt. Das Wetter gefällt ihm, die Temperaturen liegen über 20 Grad, die Sonne scheint. Beste Bedingungen also, wie der Trainer des FC Augsburg am Freitag erzählt. Die ersten intensiven Einheiten des Trainingslagers liegen hinter dem Fußball-Bundesligisten. "Wir haben viel im gruppentaktischen Bereich gearbeitet. Am Donnerstag mit dem Ball, am Freitag gegen den Ball", erklärt der Trainer. Umsetzen sollen seine Spieler das Erlernte am Samstag in zwei Testspielen über 90 Minuten gegen Ligakonkurrent Union Berlin (13 und 15 Uhr). "Der Schwerpunkt Intensität liegt klar auf den Spielen", so Maaßen.

