Die Noten für die FCA-Spieler: Doppeltes Pech für Zesiger

3-erKette, 4-erKette, Fahrradkette.... Die Spieler von St. Pauli waren das beste Lehrbeispiel wie man durch Kampf und Laufbereitschaft 3 Punkte einsackt.

Klassenziel nicht erreicht, setzen Sechs, wenn keine Besserung eintritt ist die Versetzung gefährdet.

Beim FCA liegt das Problem nicht beim Trainer, da gab es in der Vergangenheit viele Wechsel und große Euphorie. Die meisten von ihnen waren gut und es hätte keinen Trainerwechsel gebrauch. Das Problem sind die Spieler selbst. Mal fehlt es an der Lust 100 % zu gehen, dann fehlt auch oft die Aufmerksamkeit im Spiel. Leider sind es aber auch sehr oft qualitative Mängeln der einzelnen Spieler. Die größten nicht behoben Bausstellen sind immer noch der fehlende Spielmacher und der Sturm.

