Die Noten für die FCA-Spieler: Doppeltes Pech für Zesiger

Finn Dahmen Der Augsburger Torwart hatte kurz vor dem Pausenpfiff einiges Pech. Zunächst rutschte ihm ein Ball bei einer hohen Flanke durch die Hände, wobei er leicht irritiert worden war durch einen Hamburger Spieler. Die Folge war ein Eckball, aus dem der Ausgleich resultierte. Auch hier war das Glück nicht auf Dahmens Seite. Den Strafstoß von Andreas Hountondji wehrte er ab, der Nachschuss war drin. Auch, weil Dahmen wegrutschte. Zu Beginn der zweiten Hälfte rettete er zweimal stark mit dem Fuß, 20 Minuten vor Schluss war er wieder zur Stelle. Note 3,0
FC Augsburg
Beim FCA liegt das Problem nicht beim Trainer, da gab es in der Vergangenheit viele Wechsel und große Euphorie. Die meisten von ihnen waren gut und es hätte keinen Trainerwechsel gebrauch. Das Problem sind die Spieler selbst. Mal fehlt es an der Lust 100 % zu gehen, dann fehlt auch oft die Aufmerksamkeit im Spiel. Leider sind es aber auch sehr oft qualitative Mängeln der einzelnen Spieler. Die größten nicht behoben Bausstellen sind immer noch der fehlende Spielmacher und der Sturm.
Klassenziel nicht erreicht, setzen Sechs, wenn keine Besserung eintritt ist die Versetzung gefährdet.
3-erKette, 4-erKette, Fahrradkette.... Die Spieler von St. Pauli waren das beste Lehrbeispiel wie man durch Kampf und Laufbereitschaft 3 Punkte einsackt.
