In dieser Tabelle ist der FCA reif für die Champions League

Was für ein "bescheuertes Ranking": Den Wert eines Kaders mit der Platzierung in der Tabelle zu vergleichen. Die Qualität eines Spielers/Kaders ist nicht unbedingt mit dem "Geldwert" vergleichbar. Da wäre es besser, dies mit einem Ranking der abgelaufenen 5-10 Saisons zu vergleichen. Quantität (hoher Geldwert) ist meist nicht immer gleich Qualität. Und nun zum FCA: bevor man schon wieder auf "internationales Parkett" schielt und darüber vorschnell in den Medien diskutiert, das Erreichte stabilisieren, so weitermachen und dann am Ende das Ergebnis (hoffentlich) genießen und weitersehen.