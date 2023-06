FCA-Chef Markus Krapf: "Keinen Bock darauf, bis zum letzten Spieltag zu zittern"

Der "Langzeitpatient FC Augsburg" startet in seine 13. BL-Saison und jeder fragt sich - was kommt jetzt.

Ein weiter so darf es nicht geben, da hilft auch kein Verweis auf die 13 Jahre BL-Zugehörigkeit, denn die Performance in den letzten Jahren war mehr als bescheiden und da bin ich mir sicher, an den meisten anderen BL-Standorten hätte der letztjährige Auftritt zu Konsequenzen geführt und das auf beiden Ebenen.

Dazu das Gegenbeispiel, die Unioner. Über 36 Millionen bekommt Union mehr an TV Geld inclusive CL Start-Prämie wie der FCA, zusätzlich 2,8 Mill. pro Sieg, wenn man bedenkt das in der Fünf-Jahreswertung noch ein Jahr 2. Liga berechnet wird, phänomenal, das ist eine Gelddruckmaschine. Ich hatte das schon vor 1 1/2 Jahren angeprangert, man soll doch mal schauen was der Ruhnert so macht, die sind uns in den nächsten 5 Jahren um Lichtjahre (geschätzt 80 - 100 M.) voraus.

Die Vereinsführung des FCA spart lieber die Millionen an, kann man machen, aber die Unioner zeigen wie es besser geht.

Ich denke es war einfach fahrlässig einen BL-Trainer-Novizen nicht personell besser auszustatten. Die offenen Stellen trotz 7fach-Wumms der ständige Begleiter.

Wenn die Region wieder angezündet werden soll muss der FCA auf dem Platz liefern.

Auch Präsident Krapf war von der Performance des FCA in den letzten Jahren wenig begeistert, ich hoffe der angefangene Umbau wird nachhaltig fortgesetzt.

Hat man aus der Vergangenheit gelernt ?

Der erste Schritt: Ab dieser Saison gehen die Uhren anderst, wir haben einen Sportdirektor, inwieweit Reuter das von ihm vorgeschlagene durchwinkt bleibt abzuwarten. Bei zwei Netzwerken die man zur Verfügung hat, wenn nicht jetzt wann dann, erfolgreiches Stock Picking heißt's an der Börse, zur Abwechslung mal beim FCA.

Was die Durchlässigkeit des eigenen Unterbaus in den Profibereich anbelangt hab ich so meine Zweifel dass das funktioniert, denn hast du einen Spieler der das Zeug dazu hat steht die VW-Stadt, der BVB oder die Lederhosenträger parat und winken mit mehr Kohle.





