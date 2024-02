Irgendwas ist immer bei FCA-Torwart Finn Dahmen

Plus Beim 2:2 gegen Leipzig verursacht Augsburgs Torhüter einen Elfmeter, wehrt den aber ab. Das sichert dem FCA nach starker Leistung den ersten Heimpunkt in diesem Kalenderjahr.

Tomas Koubek kam als einer der ersten Gratulanten. Der Augsburger Ersatztorwart marschierte zu seinem Kollegen Finn Dahmen und klatschte ihn freudig ab. Das 2:2 gegen Bayer Leverkusen stand da gerade erst seit wenigen Momenten fest, in einem unterhaltsamen Spiel hatte sich der FCA eines Bundesliga-Spitzenteams erfolgreich erwehrt. Es hätte aber anders kommen können. In beide Richtungen.

Der FCA hätte durchaus einen Heimsieg feiern können, zumindest versuchte die Mannschaft zur Freude der Mehrheit der 28.510 Fans alles, um zu gewinnen und mehr als die beiden Treffer durch Phillip Tietz (35.) und Ermedin Demirovic (60.) zu erzielen. Die Gastgeber aber hätten auch verlieren können. Eine wichtige Rolle spielte dabei Finn Dahmen.