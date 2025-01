Wechsel während der Leihe: FCA-Stürmer Cardona zurück in Frankreich

Am Ende der vergangenen Saison erlebte Irvin Cardona emotionale Momente. Mit dem französischen Traditionsklub AS St. Etienne schaffte der Offensivspieler die Rückkehr in die erste Liga, unter anderem traf er in den entscheidenden Relegationsspielen um den Aufstieg. Cardona war allerdings nur ausgeliehen, Stammverein ist der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga. In den sozialen Netzen verabschiedete sich der Offensivspieler wehmütig. Er bedankte sich bei den Fans für „außergewöhnliche sechs Monate“ und eine „unglaubliche Saison“. „Wir haben von Anfang bis Ende gekämpft und ich habe dank Euch, diesem unglaublichen Publikum, jeden Moment genossen. Ich werde diese Zeit in wunderbarer Erinnerung behalten.“

Irvin Cardona beim FC Augsburg ohne Perspektive im Sommer

Zurück in Augsburg hatte sich seine Situation allerdings nicht verändert. Zwar machte sich Sportdirektor Marinko Jurendic von allen Leihspielern während der ersten Wochen der Vorbereitung ein Bild von seinem Personal, doch Cardona sollte in den Planungen von Trainer Jess Thorup weiterhin keine Rolle spielen. St. Etienne hätte Cardona gerne weiterhin ausgeliehen, soll sich aber dessen Bezüge nicht hätte leisten können. Nicht in seiner Heimat, sondern in Spanien setzte Cardona seine Karriere fort. Nach 16 Einsätzen (ein Tor, ein Assist) erhält Cardona nun die Möglichkeit, doch wieder für St. Etienne auflaufen zu können. Während seiner Leihe wechselt er den Standort. Aktuell belegt Saint-Étienne den 15. Platz und schwebt in Abstiegsgefahr. Aufstiegsheld Cardona soll nun dabei helfen, den Klassenerhalt zu sichern.

Irvin Cardona hat für den FC Augsburg bislang ein Tor erzielt

In einer Pressemitteilung erklärt Sportdirektor Marinko Jurendic die Hintergründe. „Irvin ist aktiv auf uns zugekommen und hat den Wunsch hinterlegt, unbedingt zu Saint-Étienne zurückzukehren, wo er sich sehr wohlgefühlt und starke Leistungen gezeigt hat. Die Möglichkeit, diesen Wechsel im Winter zu realisieren, hat sich nun auch aufgrund der Bereitschaft von Espanyol kurzfristig ergeben.“

Cardona war im Januar 2023 von Stade Brest zum FC Augsburg gewechselt und unterschrieb dort einen langfristigen Vertrag bis Ende Juni 2027. In der Bundesliga konnte er sich allerdings bislang nicht durchsetzen (13 Einwechslungen/1 Tor).