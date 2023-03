Irvin Cardona könnte eine Option für die FCA-Startelf gegen Schalke sein

Die bisherigen vier Bundesliga-Duelle vor heimischen Publikum hat der FC Augsburg gewonnen. Auch am Samstag gegen den FC Schalke 04 vertraut Trainer Maaßen auf die Heimstärke.

Vier Heimspiele, vier Siege - diese Serie möchte Fußball-Bundesligist FC Augsburg auch am Wochenende fortsetzen. Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt das Team von Trainer Enrico Maaßen den Tabellenvorletzten, den FC Schalke 04. Das Hinspiel in Gelsenkirchen hatten die Augsburger mit 3:2 gewonnen. Nun wollen sie nachlegen. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach der Coach über

...den Gegner Schalke: Für beide Mannschaften geht es um wirklich viel, beide Mannschaften haben ihre Serien zu verteidigen. Wir wollen zuhause den fünften Sieg in Serie, sie wollen ungeschlagen bleiben. Es geht um drei enorm wichtige Punkte. Von daher wird es von beiden Seiten sehr umkämpft werden. Schalke steht unten in der Tabelle, aber wenn man die momentane Verfassung nimmt, dann ist das eine richtig gute Mannschaft. Von daher wissen wir um die Schwere der Aufgabe."

... das Spiel, das er am Samstag erwartet: Das wird ein völlig anderes Spiel als gegen Bayern. Wir freuen uns auf das Spiel vor ausverkauftem Haus. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die in der Rückrunde noch ungeschlagen ist, als einziges Team mit Dortmund. Sie sind sehr stabil, haben wenig Gegentore kassiert und gut verteidigt. Doch wir wollen unsere Heimserie ausbauen, das ist unser Ziel. Wir können den fünften Heimsieg in Serie schaffen. Das wäre tabellarisch sehr sehr gut. Da liegt unser Fokus drauf. Wir wollen selbst ein gutes Spiel machen, aber wir brauchen unsere beste Leistung, um Schalke zu schlagen."

FCA-Spieler Felix Uduokhai und Niklas Dorsch fallen für das Schalke-Spiel aus

... das Personal: Es sind alle dabei bis auf Felix Uduokhai, der wird noch ein bisschen brauchen, und Niklas Dorsch ist noch krank. Er ist für Samstag kein Thema. Ansonsten stehen alle zur Verfügung.

... mögliche Veränderungen in der Startelf: Das ist möglich. Wie immer warten wir aber die komplette Trainingswoche ab. Wir hatten eine sehr gute, sehr intensive Trainingswoche. Das brauchten wir auch, um das Spiel gegen Bayern aufzuarbeiten."

Lesen Sie dazu auch

.. die Erkenntnisse aus dem Spiel gegen den FC Bayern: Es ist sehr ärgerlich solche Tore zu bekommen. Es geht da um die Konsequenz, zweite und dritte Bälle nach Standardsituationen wegverteidigen. Auch wenn Bayern da enorme Qualität und Wucht besitzt. Das war das eine Thema, das andere die Kompaktheit. Dass wir gemeinsam angreifen und gemeinsam verteidigen. Das wird wieder der Schlüssel werden. Das brauchen wir jetzt auch gegen Schalke.

... das veränderte Schalker Gesicht im Vergleich zur Hinrunde: Trainer Thomas Reis hat es geschafft, einen guten Geist in die Schalker Mannschaft zu bringen. Sie haben es geschafft, wenige Gegentor zu kassieren. Die Neuzugänge sind auch dort sind sehr hilfreich. Sie haben ein gutes Momentum. Da gilt es am Samstag zu zeigen, wer zuhause spielt.

FCA-Neuzugang Irvin Cardona hat gegen den FC Bayern seine Qualitäten gezeigt

... zum Einsatz von Irvin Cardona: Er ist eine Option für die Startelf. Er hat es gegen Bayern toll gemacht. Er war lange raus, aber er hat gezeigt, welche Qualitäten er besitzt. Er ist sehr spielintelligent, hat viel Tiefe in seinem Spiel. Er könnte ein Schlüssel gegen Schalke sein.

... zum Einsatz von Abwehrspieler Reece Oxford: Reece braucht noch Spielzeit. Eventuell wird er mal in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln., um dann auf dem großen Feld über 90 Minuten aufzulaufen. Er ist auf einem sehr ordentlichen Level, für die Bundesliga ist es in diesem Moment aber noch zu früh. Von daher stehen die Überlegungen an, ihm Spielpraxis in der zweiten Mannschaft zu geben.

...zum Einsatz von Elvis Rexbehcaj: Er ist auch eine Option. Wir haben gesehen, als er gefehlt hat, wie wichtig er für unser Team ist. Er hat es in München in der zweiten Halbzeit auch gut gemacht.

Enrico Maaßen hofft auf Nominierung der FCA-Spieler Mergim Berisha und Rafal Gikiewicz

... Neuzugang David Colina: David macht es gut, aber wir haben auf der Linksverteidiger-Positionen viele Optionen. Wir haben Aaron Zehnter, Mads Pedersen und Iago, die sind alle fit. David hat gute Einsätze gezeigt, er hat mit erstem Ballkontakt sein erstes Bundesligator geschossen, was war ein guter Start war. Athletik und Physis sind in der Bundesliga aber doch noch etwas anderes und er braucht er dafür Zeit. Aber auch wenn Spieler aktuell mal nicht im Kader sind, heißt es nicht, dass sie weit weg von der Startelf sind. So ist das auch bei David.

... zur möglichen Nationalmannschafts-Nominierung von Mergim Berisha und Rafal Gikiewicz: Es gibt keine PK ohne diese Frage! Er ist ein außergewöhnlicher Abschlussspieler. Jetzt ist wichtig, dass er nun auch gegen Schalke so eine Leistung bringt. Er hat gegen die Topteams sehr sehr gut gespielt. Nun geht es darum, auch gegen die Mannschaften auf Augenhöhe diese Leistung zu zeigen. Dann wird der Bundestrainer auch das Richtige entscheiden. Eine Nominierung wäre natürlich cool für den Klub, es wäre eine Auszeichnung für alle. Ich würde auch Rafal Gikiewicz seine erste Nominierung wünschen. Er ist ein außergewöhnlicher Charakter, er hat eine angsteinflößende Ausstrahlung. Er ist ein Typ, ich mag das. Ich würde es ihm wünschen.

... zum 200. Bundesliga-Spiel des FC Augsburg: Das wusste ich nicht, aber es wäre nochmal ein Grund mehr, ein gutes und erfolgreiches Heimspiel abzulegen.