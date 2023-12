Diese Startelf schickt Trainer Jess Thorup gegen Stuttgart aufs Feld

Das letzte Spiel dieses Jahres bestreitet der FC Augsburg beim VfB Stuttgart. Nach dem Spiel gegen Dortmund möchte der Fußball-Bundesligist erneut gegen ein Top-Team punkten.

Die Fußball-Bundesliga geht nach einer englischen Woche in die kurze Weihnachtspause. Nach dem 1:1 (1:1) gegen Borussia Dortmund bestreitet der FC Augsburg beim VfB Stuttgart sein letztes Pflichtspiel in diesem Jahr (Mittwoch, 20.30 Uhr/Sky). Trainer Jess Thorup möchte seine bislang gute Bilanz (13 Punkte in acht Spielen) ausbauen, weiß aber auch, dass die Herausforderung beim bisherigen Spitzenteam groß ist. "Stuttgart ist eine der größten Überraschungen bis jetzt. Ich habe mehrere Spiele von Stuttgart gesehen. Sie stehen nicht nur oben in der Tabelle, sie haben auch sehr gut nach vorne Fußball gespielt."

FCA-Trainer Jess Thorup: "Wo wir momentan in der Tabelle stehen, ist nicht so wichtig"

Wie in den Spielen zuvor legt Thorup den Fokus vor allem auf seine Mannschaft, die ihn in der Partie gegen Dortmund zuletzt überzeugt hatte. "Es war ein Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Wir haben gleich nach dem Spiel besprochen, was wir machen müssen, um im nächsten Spiel gegen Stuttgart bereit zu sein. Wir schauen nach vorne." Mit einem Erfolg, womöglich auch einem Unentschieden, könnten die Augsburger zum Abschluss des Jahres auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen. Für Thorup aktuell nicht das Entscheidende. "Wo wir momentan in der Tabelle stehen, ist nicht so wichtig für mich. Aber die Leistungen sind für mich gut."

Personelle Sorgen hat Thorup dieser Tage wenige, einzig Iago drohte ein weiteres Mal eine Partie zu verpassen. Tatsächlich steht der Brasilianer in Stuttgart nicht auf dem Spielberichtsbogen. Grundsätzlich hält der Trainer an seinem Mannschaftsgerüst fest, vertraut einer Achse. Auch nach dem Spiel gegen Dortmund sah er sich nicht zu Veränderungen gezwungen. Dion Beljo, Arne Maier oder Ruben Vargas müssen sich ein weiteres Mal damit abfinden, nicht vom Anpfiff weg auf dem Rasen zu stehen. Thorup bietet exakt jene Startelf auf, die am Samstag gepunktet hat.

So spielt der FC Augsburg

Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Dorsch, Rexhbecaj - Jensen, Demirovic, Engels - Tietz

