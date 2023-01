Jeffrey Gouweleeuw: "Ich habe keine Angst um meine Position"

Plus Jeffrey Gouweleeuw ist nach seinem Muskelbündelriss wieder fit. Die Konkurrenzsituation in der Verteidigung des FC Augsburg freut ihn. Er ist davon überzeugt, immer zu spielen.

Auf dieser Position sollte sich Enrico Maaßen eigentlich keine Sorgen machen müssen. Nominell ist die Innenverteidigung des FC Augsburg sehr gut aufstellt. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, dazu Felix Uduokhai, Maximilian Bauer und Reece Oxford. Viel Qualität für zwei Positionen bei einer Viererkette. Alle Spieler gleichzeitig aber hatte Maaßen noch nie zur Verfügung. Oxford fiel lange aus, auch Uduokhai verpasste etliche Spiele in dieser Saison. Gouweleeuw und Bauer kamen gut durch die Vorrunde, ehe sich der Kapitän im letzten Spiel des Jahres gegen Bochum verletzte.