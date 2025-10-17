Ex-FCA-Trainer Jess Thorup in Ägypten: Ein Däne im Schlarraffenland?

Als Jess Thorup vor wenigen Tagen seine erste Pressekonferenz als neuer Trainer des ägyptischen Rekordmeisters Al Ahly gab, war auch Mohamed Baz nah dabei. Baz arbeitet in Kairo nicht nur als Dolmetscher, Übersetzer, Spielanalyst und Scout, sondern auch als Fußball-Journalist. Unter anderem schreibt der Ägypter, der in Düsseldorf studiert hat und ausgezeichnet Deutsch spricht, für das Fachmagazin Kicker, vor allem über den ägyptischen Fußball.

Thorup, der ehemalige Trainer des FC Augsburg, hat bei Baz Eindruck hinterlassen. „Er hat sich bei der Pressekonferenz sehr gut präsentiert“, erzählt Baz. „Er hat die Historie von Al Ahly gekannt und weiß, dass man sich bei Al Ahly immer nach Siege und Titeln sehnt.“

Bei Al Ahly zählen nur Siege: der FC Bayern Afrikas

Und nichts anderes erwarten die zahlreichen Fans des erfolgreichsten Klubs des afrikanischen Kontinents von Thorup. „Wir akzeptieren hier kein Unentschieden, sondern nur Siege“, sagt Baz. Die Fanbase ist riesig, auch außerhalb Ägyptens. In Kairo selbst, in der ägyptischen Hauptstadt leben rund zehn Millionen Einwohner, ist Al Ahly klar die Nummer eins.

Nicht umsonst wird Al Ahly auch der FC Bayerns Afrikas genannt. 45 Mal ägyptischer Meister, zwölfmal Sieger in der afrikanischen Champions League – die Titelsammlung ist genauso imposant wie die Anforderungen an den 55-jährigen Dänen. An dem Erfolgsdruck ist auch Thorups Vorgänger, der Spanier Jose Riveiro, gescheitert. Im Mai für den Schweizer Marcel Koller geholt, wurde er Ende August schon wieder gefeuert. Geduld ist bei Al Ahly eben nicht die größte Stärke.

Imre Szabics sollte sich beim FCA auf die Top-Talente konzentrieren

Thorup hat nicht viel Zeit. Darum hat er neben dem ägyptischen Co-Trainer sofort ein dänisch geprägtes Trainerteam um sich versammelt, dem er vertraut. Ähnlich wie bei seinem Dienstantritt im Herbst 2023 beim FCA. Drei Landsmänner und Imre Szabics.

Das überrascht, denn der Ungar war erst im August 2024 vom damaligen Sportdirektor Marinko Jurendic geholt worden. Thorup muss mit der Arbeit des ehemaligen Stürmers aber wohl zufrieden gewesen sein. Seine Anfrage kam auf jeden Fall zur rechten Zeit. Denn beim FCA sah man Szabics nicht mehr im ganz engen Umfeld von Trainer Sandro Wagner. Szabcis sollte sich, so ist zu hören, voll auf die Aufgabe im Übergangsbereich für die Top-Talente, die er bisher auch schon innehatte, konzentrieren. Manche sprachen da auch von einer Art Degradierung. Fakt ist: Szabics fand die Aufgabe bei Thorup wohl sportlich und sicher auch finanziell attraktiver und bat um Auflösung seines Vertrags. Der FCA stimmte zu.

Jahresgehalt von Jess Thorup soll zwischen 2,5 Millionen und drei Millionen Euro liegen

Dass man bei Al Ahly gutes Geld verdienen kann, ist in der Szene bekannt. So soll Thorup, je nach Spekulationsquelle, zwischen 2,5 Millionen und drei Millionen Euro Jahressalär erhalten. Sicher ein wichtiges Argument, um von seinem Ziel, nach der Entlassung beim FCA weiter einen Klub aus den Top-5-Ligen in Europa zu trainieren, erst einmal Abstand zu nehmen. Dafür muss Thorup nun schnell Siege und eine attraktive Spielweise vorweisen. „Bei Al Ahly erwartet man einen offensiven Spielstil“, sagt Baz. Mit dem war Thorup auch beim FCA angetreten. Doch die Bundesliga-Realität hatte ihn schnell eingeholt. Er setzte mit dem vorhandenen Kader auf die Defensive, hielt zweimal die Klasse, was den FCA-Verantwortlichen aber nicht mehr reichte.

Ob er bei Al Ahly nun wieder zu seinem „offensiven Mindset“ zurückkehrt? Die Voraussetzungen sind auf jeden Fall besser. Der Kader ist auf Dominanz und Offensive ausgelegt. Ist gespickt mit (für die ägyptische Liga) Top-Spielern wie Eman Ashour, Mahmoud Trezeguet oder Mohamed Sherif.

Al Ahly ist gespickt mit ägyptischen Superstars. Die muss Thorup in den Griff bekommen

Top-Bezahlung, Top-Spieler: ist Thorup nun im fußballerischen Schlaraffenland angekommen? Jein, sagt Mohamed Baz. „Wichtig ist, dass Thorup einen starken Charakter zeigt. Die Spieler sind alle Superstars in Ägypten. Wenn sie einen schwachen Trainer haben und er nicht mit ihnen umgehen kann, scheitert er.“ Am Wochenende spielt Al Ahly in der zweiten Runde der CAF-Champions League in Burundi. Da soll der ägyptische Co-Trainer noch verantwortlich sein. Am Mittwoch kommt es dann zur Thorup-Premiere in Kairo in der Liga. Der Dritte Al Ahly spielt gegen den 17. Ittihad Alexandria. Es zählt nur ein Sieg.