FC Augsburg

26.10.2023

Jess Thorup: Der Verführer auf der Trainerbank umgarnt die FCA-Fans

Plus Mit dem Sieg in Heidenheim hat Jess Thorup beim FC Augsburg eine Aufbruchstimmung erzeugt. Jetzt muss der Trainer mit seiner Mannschaft gegen Wolfsburg ran.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Einen Vorgeschmack, was ihn in der WWK-Arena am Samstag ab 15.30 Uhr erwarten wird, hat Jess Thorup schon beim 5:2-Auswärtssieg in Heidenheim erleben dürfen. „Was die Fans dort gemacht haben mit der Lautstärke, das Feiern mit den Spielern nach dem Sieg und dass sie während des Spiels versucht haben, der Mannschaft zu helfen, hat mich sehr gefreut.“ Die irre Pyroshow, die der DFB sicher mit einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag bestrafen wird, vielleicht nicht so. Doch im eigenen Stadion halten sich die FCA-Ultras normalerweise auf diesem Gebiet zurück.

Stimmlich werden sie das und die anderen FCA-Fans gegen den VfL Wolfsburg sicherlich nicht tun. Der Heimbereich ist wieder einmal, schon zum neunten Mal in zuletzt elf Spielen, ausverkauft. Die Augsburger stehen hinter ihrem Team, auch wenn sie gerade in den Heimspielen immer wieder bitter enttäuscht wurden. Ungefähr so, wie wenn der eigene Heiratsantrag von der Braut oder dem Bräutigam einfach zurückgewiesen wird.

