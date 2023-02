Jetzt fix: FCA-Spieler Carlos Gruezo wechselt in die USA

Was sich lange andeutete, ist nun perfekt: Carlos Gruezo verlässt den FCA und wechselt in die USA. Nach der WM kehrte der Ecuadorianer nicht mehr nach Augsburg zurück.

Der FC Augsburg verabschiedet einen Spieler, der schon seit Jahresanbruch nicht mehr beim Verein mittrainiert: Carlos Gruezo wechselt erwartungsgemäß in die US-Liga MLS und wird künftig bei den San Jose Earthquakes auflaufen. Der Nationalspieler Ecuadors, der auch bei der WM für sein Land auflief, war 2019 bereits vom FC Dallas in die Fuggerstadt gewechselt.

Gruezo war in der Hinrunde unumstrittener Stammspieler und kam in 13 von 15 Partien zum Einsatz. Insgesamt absolvierte der 27-jährige defensive Mittelfeldspieler 75 Pflichtspiele (kein Tor, eine Vorlage) für den FCA. Nach dreieinhalb Jahren trifft Carlos Gruezo, der beim FCA noch einen bis 2024 gültigen Vertrag hatte, bei den San Jose Earthquakes auf einen Bekannten: Dort ist Luchi Gonzalez Cheftrainer, unter dem er in seiner Zeit beim FC Dallas bereits spielte. Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Carlos Gruezo ist der fünfte Abgang des FCA in diesem Winter

"Carlos Gruezo ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, zurück in die MLS wechseln zu wollen, um auch geografisch wieder etwas näher an seiner südamerikanischen Heimat und damit seiner Familie zu sein. Anfang des Jahres haben wir ihn deshalb für Gespräche in den USA freigestellt. Auch wenn die Verhandlungen ein paar Tage länger gedauert haben, so konnten wir nun mit den San Jose Earthquakes eine finanziell gute Lösung finden. Wir bedanken uns bei Carlos Gruezo für seinen Einsatz und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute", sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA.

Gruezo ist damit nach den Abwehrspielern Frederik Winther (Leihe, Bröndby), Raphael Framberger (Leihe, SV Sandhausen), Mittelfeldspieler Lukas Petkov (Fürth, Leihe) und Stürmer Florian Niederlechner (Hertha BSC Berlin) der fünfte Abgang des FCA in diesem Winter. Als wahrscheinlich gilt noch der Abgang von Sergio Cordova, der ebenfalls in die MLS wechseln könnte. (eisl)

Lesen Sie dazu auch