Jetzt ist es auch offiziell fix: FCA verpflichtet Masaya Okugawa

Angedeutet hatte sich der Transfer schon eine ganze Weile, nun ist auch formal der Deckel drauf: Masaya Okugawa kommt zum FCA – und wird nicht der letzte Neuzugang sein.

Eine richtige Überraschung war es nicht mehr, dennoch ist nun der formale Deckel auf der Personalie: Wie der FC Augsburg nun bekannt gab, hat Masaya Okugawa einen Vertrag beim Bundesligisten unterschrieben. Über den sich anbahnenden Transfer hatte unsere Redaktion bereits vor einigen Wochen berichtet. Nun steht nach dem absolvierten Medizincheck auch endgültig fest, dass der 27 Jahre alte Japaner künftig das Trikot des FCA tragen wird.

Okugawa ist nach Finn Dahmen vom FSV Mainz und Patric Pfeiffer vom SV Darmstadt bereits der dritte ablösefreie Neuzugang des FCA für die kommende Saison. Der Neuzugang kann auf der Position hinter den Spitzen, aber auch auf den Flügelpositionen eingesetzt werden. Wie der Verein bekannt gab, soll mit dem Asiaten die Offensive noch variabler werden. Okugawa erhält einen bis 2026 gültigen Dreijahresvertrag und war zuletzt bei Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld unter Vertrag.

Zuletzt fiel Okugawa wegen eines Schlüsselbeinbruchs aus

Dort gelangen dem beidfüßigen Offensivspieler in der Bundesliga-Saison 2021/22 acht Treffer. In der vergangenen Spielzeit brachte es Okugawa in der 2. Bundesliga auf fünf Tore und zehn Vorlagen. Die beiden Relegationsspiele gegen den SV Wehen Wiesbaden verpasste er aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs. Mit dem RB Salzburg, für den er zuvor auflief, wurde Okugawa je zweimal Meister und Pokalsieger in Österreich.

Der Japaner wird in der Stellungnahme des FCA wie folgt zitiert: "Der Kontakt zu den FCA-Verantwortlichen besteht schon länger und ich bin sehr froh, bald wieder in der Bundesliga auflaufen zu dürfen. Hier in Augsburg sind die Bedingungen ideal und auch die Mannschaft verfügt über viel Talent und Mentalität. Ich möchte mich jetzt in der Vorbereitung von meiner besten Seite zeigen und mir möglichst einen Platz in der Startelf erkämpfen."

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA, kommentiert den Transfer wie folgt: "Masaya Okugawa ist ein schneller, wendiger und dribbelstarker Spieler, der im letzten Drittel für viel Gefahr und kreative Lösungen sorgen kann. Mit ihm wird unsere Offensivabteilung noch unberechenbarer." Sehr wahrscheinlich ist es nicht der letzte Transfer, den der FC Augsburg in diesem Sommer tätigt: Offenbar steht auch Darmstadts Philipp Tietz vor einem Wechsel zum FCA. Beim Mittelstürmer geht es wohl nur noch um die Höhe der Ablöse. (eisl)

