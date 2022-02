Jonas Scheuermann: Wer war der Mann, der für Weinzierl einsprang?

Plus Weil Markus Weinzierl ausfiel, übernahm Jonas Scheuermann das Coaching gegen Freiburg. Laut Stürmer Florian Niederlechner zeichnet Scheuermann eine besondere Stärke aus.

Mit einer Personalie überraschte der FC Augsburg beim 1:2 gegen den SC Freiburg auf jeden Fall. Nicht Routinier Reiner Maurer, 62, der schon die Spieltagspressekonferenz vor der Partie bestritten hatte und auch danach die Fragen der Journalisten beantwortete, stand als Ersatz-Cheftrainer an der Seitenlinie, sondern Co-Trainer Jonas Scheuermann coachte die Mannschaft über die 90 Minuten.