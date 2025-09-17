Wie der Vater, so der Sohn: FCA stattet Franz Xaver Bleicher mit Profivertrag aus

Der FC Augsburg hat einen weiteren Jugendspieler langfristig an sich gebunden: Franz Xaver Bleicher, 18-jähriges Talent aus dem Nachwuchs des Vereins, bleibt langfristig beim FC Augsburg: Der Mittelfeldspieler, der bereits seit seinem neunten Lebensjahr für den FCA aktiv ist, hat einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben.

Bleicher, der auch eine Staatsbürgerschaft der USA hat, durchlief ab der U15 alle Jugendnationalmannschaften des DFB. In seinem aktuellen Jahrgang kommt er auf zwei Länderspiele in der U18-Auswahl. Zudem stammt Bleicher aus einer Familie mit großer FCA-Vergangenheit: Vater Franz Bleicher spielte bis 1992 als Stürmer beim FC Augsburg. Der 53-Jährige kann nun seinem Sohn zum Profivertrag beim gemeinsamen Heimatverein gratulieren.

Bleicher ist Stammspieler in der U23 des FC Augsburg

Bleicher junior empfahl sich über Einsätze in der Regionalliga-Mannschaft der Augsburger für höhere Aufgaben. In der U23 des Vereins kam er in der vergangenen Spielzeit auf elf Einsätze, in denen ihm ein Tor gelang. Auch in der aktuellen Spielzeit stand er schon achtmal für die zweite Mannschaft auf dem Platz. Sportdirektor Benjamin Weber freut sich über die Vertragsunterschrift: „„Mit Franz Xaver Bleicher binden wir ein weiteres Talent aus den eigenen Reihen an den FCA. Als gebürtiger Augsburger ist er eng mit unserem Klub verwurzelt und hat bereits mehrere Einsätze für die deutschen U-Nationalmannschaften absolviert. Über unsere U23 soll er sich weiterentwickeln und Schritt für Schritt an den Profifußball herangeführt werden.“

Bleicher selbst wird in der Pressemitteilung des Klubs wie folgt zitiert: „Der FC Augsburg war schon immer mein Verein – hier bin ich aufgewachsen und zuhause. Ich bin dem FCA sehr dankbar für das Vertrauen. Ich weiß, dass noch viel Arbeit auf mich wartet, aber ich glaube an mich und auch daran, irgendwann im Trikot der Profis in der WWK Arena aufzulaufen.“ Zuletzt war Bleicher im Testspiel der Profis gegen Fürth zum Einsatz gekommen und hat offenbar auch dort überzeugt.