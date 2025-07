Der Kader des FCA nimmt Form an

In ein paar Tagen wird Sandro Wagner offiziell seine Arbeit beim FC Augsburg aufnehmen. Am Freitag und Samstag stehen die obligatorischen Leistungstests an, ab Montag steht die Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Wagner wird die Vorbereitung und Testspiele unter anderem nutzen, um den Kader für die kommende Saison zusammenzustellen. Wird Meinungen kundtun und Empfehlungen abgeben. Bis 1. September, dem diesjährigen „Deadline-Day“ im Sommer, haben die Klubs in der Bundesliga die Möglichkeit, Verstärkungen zu holen oder Spieler abzugeben. Schon jetzt hat der FCA Entrümpelungsaktionen gestartet. Der umtriebige Geschäftsführer Michael Ströll bemüht sich dieser Tage, Spieler von der Gehaltsliste zu bekommen – und zugleich Platz für Neuzugänge zu schaffen.

Unter anderem liegt der Fokus auf verliehenen Spielern, die in den Planungen keine Rolle mehr spielten. Die Verträge mit Fredrik Jensen, Robert Gumny und Reece Oxford ließ der Klub auslaufen. Jensen steht unmittelbar vor einem Engagement beim griechischen Erstligisten Aris Thessaloniki, Gumny hat sich seinem Heimatverein KKS Lech Posen angeschlossen. Welchen Weg Oxford gehen wird, ob er überhaupt nochmals im Profifußball Anschluss findet, ist weiterhin offen.

Cardona, Uduokhai, Pfeiffer und Günther verlassen den FC Augsburg

Offensivspieler Irvin Cardona wechselte endgültig zu seinem Herzensverein AS St. Etienne und bescherte dem FCA eine Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Felix Uduokhai spielt jetzt für die fixe Ablösesumme von 5 Millionen Euro für Besiktas Istanbul. In der vergangenen Saison war der Innenverteidiger an den türkischen Spitzenklub verliehen, nun griff die Kaufpflicht. Patric Pfeiffer kehrte für eine Ablöse von 700.000 Euro zum Zweitligisten Darmstadt 98 zurück, bei dem er die bislang beste Zeit seiner Karriere erlebt hatte. Ein Ende genommen haben die Leihgeschäfte mit Lasse Günther. Nach Stationen in Regensburg, Wiesbaden und Karlsruhe wechselt der Linksverteidiger zur SV Elversberg. Sollte er weiterverkauft werden, würde der FCA einen mittleren sechsstelligen Betrag kassieren.

Torhüter Marcel Lubik, der mittelfristig dem Torhütertrio des Bundesligisten angehören soll, ist ein weiteres Mal nach Polen verliehen. Spielt jetzt mit Lukas Podolski bei Górnik Zabrze. Lösungen sucht der FCA noch für Nathanael Mbuku, der vor einer Ausleihe mit Option nach Montpellier steht, David Colina und Innenverteidiger Maximilian Bauer. Dion Beljo möchte künftig lieber für Dinamo Zagreb als den FCA spielen, im Raum steht eine Ablösesumme von 5 Millionen Euro.

Zugleich zeichnet sich ab, wie der FCA seinen Kader verstärkt ausrichten möchte. In der sportlichen Leitung findet sich reichlich Expertise, die dabei helfen soll, eigenen Talenten den Sprung in die Bundesliga zu ermöglichen. Nach dem 17-jährigen Oliver Sorg (SK Sturm Graz) soll mit dem 16-jährigen Amar Selimovic (RB Salzburg) demnächst ein weiteres Talent aus Österreich als Neuzugang präsentiert werden. Diesen Spielern möchte der FCA Perspektiven geben, ihnen einen Weg aufzeigen. Während der Klub in der Vergangenheit Top-Talente wie Dzenan Pejcinovic, Franjo Ivanovic oder Aaron Zehnter nicht halten konnte. Die künftige Strategie untermauert die Vertragsverlängerung mit Noakhai Banks. Der 18-Jährige unterschrieb jüngst bis Ende Juni 2029.

Sorgt ein Video für Bewegung im Transfer von Florian Neuhaus?

Ebenso soll der FCA mit der zweiten Identifikationsfigur eine lange Vertragslaufzeit anstreben: Mert Kömür hatte in der vergangenen Saison in der Bundesliga endgültig den Durchbruch geschafft (20 Spiele/zwei Tore/eine Vorlage). In der nächsten Spielzeit soll der 19-Jährige zum Stammspieler aufgebaut werden. Transferexperte Fabrizio Romano verkündete, auch Kömür werde einen Vertrag bis 2029 unterschreiben, derzeit läuft dessen Arbeitspapier bis Ende Juni 2027. Das deckt sich mit Informationen unserer Redaktion. Weitere Personalien sind nicht entschieden, offen ist beispielsweise die Zukunft von Arne Maier, Elvis Rexhbecaj (beide Vertrag bis Ende Juni 2026) oder Tim Breithaupt. Oder auch eine Verpflichtung von Florian Neuhaus.

Der FCA hatte sich für den Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach interessiert, ohne tiefer in Verhandlungen einzusteigen. Zuletzt war ein Video aufgetaucht, in dem Neuhaus Sportdirektor Roland Virkus verspottet haben soll. Unter anderem soll Neuhaus vom „schlechtesten Manager der Welt“ gesprochen haben, der ihm viel zu viel Gehalt gebe. Der Clip soll auf Mallorca entstanden sein. Die Borussia jedenfalls war von der Echtheit des Videos überzeugt, verhängte eine hohe Geldstrafe und schob Neuhaus für die nächsten vier Wochen in die U23 ab. Keine gute Basis für eine weitere Zusammenarbeit. Womöglich kommt so Bewegung in einen etwaigen Wechsel – wohin auch immer.