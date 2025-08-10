Diagnose ist da: FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw wird an der Hand operiert

Der Verdacht hat sich bestätigt: Jeffrey Gouweleeuw hat sich in der Generalprobe gegen Sunderland AFC (0:1) einen Bruch an der linken Hand zugezogen. Eine Untersuchung am Samstagabend gab Aufschluss über die Schwere seiner Verletzung. Am Montag wird der Kapitän des FC Augsburg operiert, erklärte der Fußball-Bundesligist auf Nachfrage unserer Redaktion. Wie lange er ausfällt, ist bislang unklar. Womöglich fehlt der Abwehrchef in den ersten Pflichtspielen der Saison. Gegner in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals ist der Regionalligist Hallescher FC (Sonntag, 18 Uhr), in zwei Wochen steigt der FCA beim SC Freiburg in den Ligabetrieb ein.

FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw hat gegen Sunderland doppeltes Pech

Gegen Sunderland hatte sich der Niederländer nach rund zehn Minuten in einem Zweikampf verletzt. Schiedsrichter Robert Hartmann unterbrach später die Partie kurz, damit sich Gouweleeuw von der medizinischen Abteilung versorgen lassen konnte. Unterhalb des Ringfingers der rechten Hand hatte der FCA-Profi Schmerzen. Nach kurzen Untersuchungen versorgten die FCA-Ärzte den Spieler mit einem blauen Verband und einem weißen Tape. Doppeltes Pech für Gouweleeuw: Als er kurz darauf wieder auf dem Feld stand, verursachte er sogleich einen Strafstoß. Diesen vergab Sunderlands Eliezer Mayenda allerdings, indem er die Kugel weit übers Gebälk setze. Gouweleeuw hielt bis zum Schlusspfiff durch, absolvierte die gesamte Spielzeit auf dem Feld.

Sportdirektor Benjamin Weber hatte nach der Partie die Vermutung geäußert, die Hand sei gebrochen. „Es würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Die Hand ist so geschwollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch alles heil ist“, sagte er. Der Sportchef des FCA sollte recht behalten.

Wer könnte Jeffrey Gouweleeuw in der FCA-Abwehr ersetzen?

Für Gouweleeuw muss seine Verletzung den Charakter eines Déjà-vu-Erlebnisses haben. Im Januar dieses Jahres hatte er sich im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (0:1) an der linken Hand einen Bruch zugezogen. Damals biss er auf die Zähne und absolvierte noch Spiele gegen Union Berlin und Werder Bremen (jeweils 2:0), ehe er sich an der Hand operieren ließ. Gouweleeuw ist vor kurzem in seinem Amt als Kapitän bestätigt worden und zentraler Bestandteil der Dreierabwehrkette. Als Alternativen stünden Cedric Zesiger, Noakhai Banks oder Maximilian Bauer parat. Womöglich kann Gouweleeuw aber zeitnah mit einer Spezialmanschette wieder auflaufen.