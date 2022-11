FC Augsburg

Kehrt beim FCA das polnische Erfolgs-Duo zurück?

Plus Mit Gikiewicz im Tor und Gumny auf der rechten Abwehrseite gelang dem FC Augsburg der letzte Sieg in der Bundesliga. Vor dem Spiel gegen Frankfurt melden sie sich fit zurück.

Das letzte Mal, als Rafal Gikiewicz und Robert Gumny zusammen in der Bundesliga spielten, da gewann der FC Augsburg mit 3:2 bei Schalke 04. Es war der bis dato letzte Sieg in der Bundesliga. An diesem 2. Oktober zog sich der polnische Torhüter einen so schweren Bluterguss zu, dass er vier Bundesliga- und das Pokalspiel gegen die Bayern verpasste. Beim 2:5 gegen die Münchner musste dann Robert Gumny mit einer Adduktorenverletzung vom Feld. Seitdem fehlte auch der Rechtsverteidiger.

