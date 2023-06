FC Augsburg

15:00 Uhr

Kein Nations-League-Titel für FCA-Profi Beljo

Plus Bei seiner ersten Nominierung für die kroatische Nationalmannschaft bleibt der 21-jährige Dion Beljo ohne Einsatz. Eine Pause erhält der Angreifer des FC Augsburg aber nicht.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Weder die Spanier noch die Kroaten glänzten an diesem Abend. Womöglich war es der Bedeutung geschuldet. In einem Endspiel in der Nations League steht man schließlich nicht jeden Tag. Aufregend dürfte es für Dion Beljo dennoch gewesen sein. Erstmals war der Angreifer des FC Augsburg in die kroatische A-Nationalmannschaft berufen worden. Und dann gleich für die entscheidenden Partien in diesem Wettbewerb. Beljo zitterte also mit seinen Mitspielern, die im Elfmeterschießen 4:5 unterlagen. Auf seinen ersten Einsatz muss er allerdings weiter warten, Trainer Zlatko Dalic wechselte viermal, den FCA-Angreifer beorderte er nicht aufs Feld im Rotterdamer Stadion.

Viel Zeit zur Regeneration bleibt Beljo nicht. Denn wie andere Spieler anderer Nationen auch, pendelt er weiter zur U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien. Bereits am Mittwoch bestreiten die Kroaten ihr erstes Gruppenspiel gegen die Ukraine (18 Uhr), weitere Gegner sind Spanien (Samstag, 20.45 Uhr) und Rumänien (Dienstag, 20.45 Uhr). Womöglich begegnet Beljo im Verlauf des Turniers zwei Weggefährten beim FCA.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen