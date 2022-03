FC Augsburg

vor 16 Min.

Keine graue Maus mehr sein: Der FC Augsburg arbeitet an seinem Image

Plus In einem Jahrzehnt der Erstklassigkeit hat der Klub das Image der grauen Maus nicht abgelegt. Nun arbeitet der FC Augsburg an einem Leitbild, das ihm mehr Kontur verpassen soll.

Von Johannes Graf

Als der FC Augsburg im Sommer 2011 in die Fußball-Bundesliga aufstieg, glaubte kaum einer an einen dauerhaften Verbleib. Dem kleinen Emporkömmling aus Bayerisch-Schwaben wurde eine Rolle wie zuvor der SpVgg Unterhaching oder dem SSV Ulm zugetraut. Versehentlich aufgestiegen, flugs wieder abgestiegen. Doch die Augsburger wehrten sich vehement gegen die Zweitklassigkeit. Jahr für Jahr. Immer wieder. Weiterhin stapeln Verantwortliche tief, geben den Klassenerhalt als primäres Ziel aus. Ihre Zurückhaltung im Formulieren höherer Ziele begründen sie unter anderem damit, dass selbst vermeintlich etablierte Erstligisten absteigen können. Stuttgart oder Freiburg hat es mal erwischt, mahnende Beispiele sind zudem Bremen, Schalke oder der HSV, die der Zweitklassigkeit zu entfliehen versuchen.

