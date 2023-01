Stürmer Kelvin Yeboah kommt – Niederlechner verlässt den FCA vorzeitig

Exklusiv Der FC Augsburg steht kurz vor einer Leihe von Stürmer Kelvin Yeboah vom italienischen Zweitligisten CFC Genua. Dafür verlässt ein anderer Stürmer vorzeitig den FCA.

Wie unsere Redaktion exklusiv erfuhr, kann Florian Niederlechner nach der Verpflichtung von Kelvin Yeboah den FCA sofort in Richtung Hertha BSC verlassen.

FC Augsburg sichert sich Leihe von Kelvin Yeboah mit anschließender Kaufoption

Über den Wechsel von Kelvin Yeboah zum FCA hatte zuvor Sky berichtet. Die Recherchen unserer Redaktion decken sich damit. Gerüchte gab es schon länger. Der 22-jährige U21-Nationalspieler Italiens wird für ein halbes Jahr ausgeliehen. Danach hat sich der FCA eine Kaufoption festschreiben lassen, die sich im mittleren Millionen-Bereich befinden soll.

Yeboah, der Neffe des Ex-Bundesliga-Stürmers Anthony Yeboah (u.a. Frankfurt, HSV), war im Winter 2022 von Sturm Graz für 6,5 Millionen Euro zum damaligen Erstligisten CFC Genua gewechselt. Der 1,85 Meter große gebürtige Ghanaer mit italienischer Staatsbürgerschaft gilt als schneller Konterstürmer.

Kelvin Yeboah erzielte für Sturm Graz 20 Tore in 45 Spielen

Doch nach dem Abstieg in die zweite italienische Liga änderte sich der Fußball-Stil Genuas hin zu mehr Ballbesitz-Fußball. Yeboah kam nur noch zu elf Einsätzen und einem Tor. Bei Graz hatte er in 45 Pflichtspielen 20 (!) Tore erzielt und sich so zu einem begehrten Stürmer-Talent in Europa gemacht. Genua erhielt dann den Zuschlag.

Yeboah befindet sich schon auf dem Weg nach Augsburg zu den medizinischen Untersuchungen. Danach soll der Transfer unter Dach und Fach gebracht werden. Damit hätte der FCA etliche namhafte Mitbewerber aus dem Rennen geworfen, wie zum Beispiel Schalke 04.

Der Weg von Florian Niederlechner zur Hertha BSC ist frei

Im Gegenzug kann Florian Niederlechner den FCA vorzeitig in Richtung Hertha BSC verlassen. Nach Informationen unserer Redaktion soll der FCA dafür noch eine Ablöse von bis zu 500.000 Euro vom Bundesliga-Konkurrenten erhalten.

Florian Niederlechner war mit dem FC Augsburg noch in Trainingslager in Algorfa. Jetzt wechselt er wohl in diesen Tagen schon zu Hertha BSC. Foto: Klaus Rainer Krieger

Hertha hatte sich vor wenigen Tagen die Dienste des 32-jährigen Stürmers, der in dieser Saison für den FCA bisher vier Tore erzielt hat, schon ab den Sommer für zwei Jahre ohne Ablöse gesichert. Denn der Vertrag von Niederlechner läuft beim FCA am Saisonende aus.