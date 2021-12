FC Augsburg

17:16 Uhr

Koubek ist der nächste Corona-Fall beim FC Augsburg

Plus Der Torwart wurde positiv auf das Virus getestet. Drei Spieler sind zudem isoliert worden. Trainer Weinzierl muss wieder improvisieren.

Von Marco Scheinhof

Rafal Gikiewicz trug Mütze – als einer von wenigen Spielern beim FC Augsburg. Zwölf Grad warm war es beim Trainingsauftakt des FC Augsburg am Donnerstagvormittag. Der Torhüter war dennoch vorsichtig, aus gutem Grund. „Wir müssen ihn jetzt in Watte packen“, sagte Trainer Markus Weinzierl nach der rund 70-minütigen Einheit. Gikiewicz ist Stand jetzt der einzige einsatzfähige Torhüter im Profikader der Augsburger. Sein Stellvertreter Tomas Koubek wurde positiv auf das Coronavirus getestet, bei Daniel Klein, der Nummer drei, lieferte der Test vom Mittwoch ein unklares Ergebnis. Er ist ebenso wie Koubek sofort vom Team isoliert worden. Ebenso unklare Ergebnisse brachten die Tests von Niklas Dorsch und Reece Oxford. Die Resultate sind nicht deutlich positiv, aber auffällig. Beide fehlten am Donnerstag. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wird nun entschieden, wie es mit ihnen weitergeht. „Sie werden jetzt intensiv getestet, dann müssen wir abwarten“, sagte Weinzierl.

