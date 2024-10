FCA in Freiburg: Wenn Schüler einfach nicht lernen wollen

Diese Halbzeitansprache hatte Spuren hinterlassen. Als Jess Thorup seine Einschätzungen zum Spiel gegen den SC Freiburg abgeben sollte, tat er dies mit hörbar angeschlagener Stimme. Zwölf Minuten hatten den Trainer des FC Augsburg erzürnt und dazu veranlasst, seine Mannschaft in der Kabine ordentlich zusammenzufalten. „Ich war sauer“, betonte der 54-Jährige. Einmal mehr hatten sich die Augsburger in dieser Bundesligasaison eine katastrophale Phase geleistet; einmal mehr hatten sie Gegentreffer kassiert, die Punkte zunichtemachten; einmal mehr hatten sie in einem gegnerischen Stadion kein gutes Bild abgegeben. Immerhin: Die Worte Thorups bewirkten etwas. Die zweite Spielhälfte entschied der FCA für sich, wenngleich die Hypothek aus Hälfte eins zu groß war. Am Ende stand ein 1:3 (0:3), das Augsburg auf Tabellenplatz 15 abrutschen ließ.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jess Thorup Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis