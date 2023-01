Kroatischer Neuzugang: FC Augsburg verpflichtet Stürmer Dion Drena Beljo

Der FC Augsburg hat sich mit einem kroatischen Angreifer verstärkt: Stürmer Dion Drena Beljo kommt vom NK Osijek – und wird wohl nicht der letzte kroatische Neuzugang sein.

Der FC Augsburg hat einen Coup auf dem Transfermarkt gelandet: Wie der Verein bekannt gab, wird Stürmer Dion Drena Beljo künftig für den FCA auflaufen. Für den 20-Jährigen fließen rund drei Millionen Euro an dessen abgebenden Klub NK Osijek. Der 1,95 Meter große Angreifer hat in Augsburg einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Nach dem Belgier Arne Engels ist es die zweite Neuverpflichtungen zwei und drei des Bundesligisten in der Winterpause.

Beljo, der noch bis 2025 bei Osijek unter Vertrag stand, gilt als eines der größten kroatischen Talente und stand offenbar auch auf der Wunschliste von Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart gestanden haben. Der 20-Jährige, der selbst auch in Interviews betont hatte, in die Bundesliga wechseln zu wollen, soll dem FCA sofort weiterhelfen.

Dion Drena Beljo gilt als echter Coup des FCA

Der 20-Jährige kommt aktuell in der kroatischen Liga auf 19 Spiele, in denen ihm neun Tore und zwei Vorlagen gelangen. In der Vorsaison war er auf Leihbasis für den Ligakonkurrenten NK Istra aufgelaufen. Die stattliche Bilanz aus der Vorsaison: 34 Spiele, 15 Tore, 2 Vorlagen - nicht schlecht für einen 19-Jährigen. Mit Beljo bekommt der FCA einen hoch veranlagten, zudem auch körperlich robusten Spieler - eine gute Voraussetzung für den physisch intensiven Fußball, den Trainer Enrico Maaßen spielen lässt.

Beljo wird in der Mitteilung des FC Augsburg wie folgt zitiert: "Es war sehr beeindruckend, wie sich die Verantwortlichen des #FCA um mich bemüht haben. Ich bin sehr glücklich über den Wechsel. Ich möchte mit Toren und Vorlagen sowie meinem Einsatz helfen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind." Auf der Zielgeraden scheint sich zudem auch der Wechsel des französischen Angreifers Irvin Cardona zu befinden. Der Angreifer von Stade Brest wäre der zweite Stürmer, den der FCA verpflichtet - und würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Florian Niederlechner schon in diesem Winter zu Hertha BSC Berlin wechseln darf.

Linksverteidiger David Colina wird wohl auch beim FCA aufschlagen

Sehr wahrscheinlich wird Beljo bald Verstärkung aus seinem Heimatland erhalten: Ebenfalls im Anflug scheint Linksverteidiger alte David Colina zu sein. Der 22-jährige Linksverteidiger, der wie Beljo U21-Nationalspieler seines Landes ist, steht derzeit beim Traditionsverein Hajduk Split unter Verztrag und soll Trainer Enrico Maaßen auf der linken Außenbahn zusätzliche Möglichkeiten bieten. Der Brasilianer Iago, der auf links gesetzt ist, hat mit hartnäckigen Achillessehnenproblemen zu kämpfen und wird mindestens in den ersten Spielen nach dem Bundesliga-Neustart fehlen. Zudem ist Mads Pedersen, der ebenfalls gelernter Linksverteidiger ist, bei Maaßen auch schon auf der rechten Seite und im Mittelfeld gefragt. Colina war im Sommer 2018 von seinem Heimatverein Dinamo Zagreb zur AS Monaco gewechselt, die damals 1,3 Millionen Euro für ihn bezahlt hatte. Von dort aus ging es ein Jahr später zu seinem jetzigen Klub Split, für den er seither 109 Pflichtspiele absolvierte, aktuell aber kein Stammspieler ist.

