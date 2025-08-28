Vor Transferende: Verändert der FCA noch den Kader?

Auch in diesen Tagen strahlt Benjamin Weber, 42, äußerlich ungemein viel Ruhe aus. Das hat mit seinem Naturell zu tun, zugleich mit den ersten Pflichtspielergebnissen. Einen besseren Start hätte sich der Sportdirektor des FC Augsburg kaum wünschen können. Auf den souveränen DFB-Pokalerfolg in Halle (2:0) folgte der Ligaauftaktsieg in Freiburg (3:1). Erfolge sind stets von Bedeutung, beim FCA derzeit noch ein wenig mehr. Bestärken sie die Verantwortlichen doch in ihrem Tun.

