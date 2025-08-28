Icon Menü
FC Augsburg kurz vor Transferende: Verändert der FCA kurzfristig noch seinen Kader?

FC Augsburg

Vor Transferende: Verändert der FCA noch den Kader?

Am Montag schließt das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga. Der FC Augsburg hat seinen Kader bislang punktuell angepasst. Kleinere Fragezeichen gibt es noch.
Von Johannes Graf
    
    
    
    Elias Saad (links) und Keven Schlotterbeck (rechts) haben mit dem FC Augsburg einen guten Saisonstart hingelegt.
    Elias Saad (links) und Keven Schlotterbeck (rechts) haben mit dem FC Augsburg einen guten Saisonstart hingelegt. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

    Auch in diesen Tagen strahlt Benjamin Weber, 42, äußerlich ungemein viel Ruhe aus. Das hat mit seinem Naturell zu tun, zugleich mit den ersten Pflichtspielergebnissen. Einen besseren Start hätte sich der Sportdirektor des FC Augsburg kaum wünschen können. Auf den souveränen DFB-Pokalerfolg in Halle (2:0) folgte der Ligaauftaktsieg in Freiburg (3:1). Erfolge sind stets von Bedeutung, beim FCA derzeit noch ein wenig mehr. Bestärken sie die Verantwortlichen doch in ihrem Tun.

