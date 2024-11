Labrovic kehrt ins Tor zurück: Mit dieser Elf will der FCA in Wolfsburg gewinnen

Eine Überraschung ist das nicht. Die Rückkehr von Nediljko Labrovic war nie zur Diskussion gestanden. Beim 3:0-Pokalerfolg am Dienstagabend gegen den Zweitligisten FC Schalke 04 hatte Stellvertreter Finn Dahmen eine Einsatzchance bekommen, im Bundesliga-Duell am Samstag beim VfL Wolfsburg aber ist der Kroate im Tor zurück. Labrovic hat sich in dieser Saison merklich gesteigert, beim wichtigen 2:1-Heimsieg vor einer Woche gegen Borussia Dortmund war er ein stabilisierender Faktor.

Labrovic also ist wieder dabei, sein Einsatz ist die einzige Veränderung im Vergleich zur Startelf am Dienstag. Sonst vertraut Thorup den Feldspielern, die auch zuletzt bei den Erfolgen gegen Dortmund und Schalke 04 begonnen haben. Weil sie viel Selbstvertrauen gesammelt haben, das sie nun in Wolfsburg gut brauchen können. Der VfL hat unter der Woche im Pokal gegen Dortmund gewonnen.

Der FCA möchte das Momentum nutzen

Der FCA hat auswärts in dieser Bundesliga-Saison noch keinen Zähler geholt. Es gab drei deftige Niederlagen. Eine Bilanz, die erschreckt, die aber Thorup mit seinem Team nun verändern möchte. Die ersten Punkte in einem fremden Stadion sollen endlich her. „Wir schauen jetzt nicht zu viel in die Vergangenheit, sondern versuchen, in die Zukunft zu blicken und das Momentum zu nutzen, den Lauf, den wir im Moment haben“, sagte der FCA-Trainer.

Vor allem Alexis Claude-Maurice hat einen Lauf. Gegen Dortmund hat der Franzose doppelt getroffen, gegen Schalke sorgte er für den wichtigen Führungstreffer. Der „X-Faktor“ könnte Claude-Maurice im FCA-Spiel sein, also ein Akteur, der den Unterschied machen kann, so Thorup.

Auf Claude-Maurice ruhen die Hoffnungen

Vor Labrovic verteidigen wie zuletzt Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw und Keven Schlotterbeck. Auf den Außenbahnen agieren Marius Wolf und Dimitrios Giannoulis. Das Mittelfeld stabilisieren Kristijan Jakic, Elvis Rexhbecaj und Frank Oneyka. Und im Angriff soll Phillip Tietz neben Claude-Maurice wirbeln. Im Idealfall ähnlich erfolgreich wie bei den beiden vergangenen Heimspielen. „Wir haben jetzt zwei Siege und werden nach Wolfsburg fahren, um den dritten Sieg in Folge zu holen. Jetzt wollen wir auch die englische Woche erfolgreich beenden“, sagte Thorup.