Last-Minute-Transfer: Holt der FCA noch einen Spanier aus Griechenland?

In der Wintertransferperiode hat der FC Augsburg Anpassungen in seinem Kader gemacht. Nun könnte er diesen noch um einen Spieler von Olympiakos Piräus bereichern.

Am Donnerstagabend um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Sind danach die offiziellen und unterschriebenen Dokumente nicht bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingetroffen, platzt der Deal. Lange hat der FC Augsburg also nicht mehr Zeit, sollte er seinen Kader verändern wollen. Wie Medien in Griechenland berichten, soll Pep Biel von Olympiakos Piräus an den Fußball-Bundesligisten ausgeliehen werden. Beim griechischen Erstligisten besitzt der 27-jährige Spanier einen Vertrag bis Sommer 2027, vornehmlich wird der Linksfuß auf dem Flügel oder im offensiven Mittelfeld eingesetzt. Der FC Augsburg wollte dieses Gerücht weder dementieren noch kommentieren.

Ein Wechsel wäre allerdings nicht abwegig, auf dem linken und rechten Flügel hat der Bundesligist Bedarf. Augsburgs Trainer Jess Thorup setzt Kapitän Ermedin Demirovic vornehmlich im Sturmzentrum ein, Ruben Vargas hat in der zuletzt veränderten Grundordnung einen Platz als "Zehner" gefunden. Mit Irvin Cardona und Nathanael Mbuku wurden zudem Spieler verliehen, die diese Position bekleiden.

FCA-Trainer Jess Thorup und Pep Biel kennen sich vom FC Kopenhagen

Hinzu kommt, dass sich Thorup und Biel aus ihrer gemeinsamen Zeit beim dänischen Top-Klub FC Kopenhagen kennen. Von dort wechselte der Spanier im Sommer 2022 für eine kolportierte Ablösesumme von sechs Millionen Euro zu Piräus. Biel hat in der laufenden Saison für Olympiakos 13 Ligaspiele absolviert (ein Tor/drei Vorlagen). Überdies kam er in der Europa League-Qualifikation und -Gruppenphase zu Einsätzen.

In der laufenden Transferperiode hat der FC Augsburg vor allem Spieler abgegeben. Masaya Okugawa (Hamburger SV), Irvin Cardona, Nathanael Mbuku (beide AS St.-Etienne), Frederik Winther (GD Estoril Praia), David Colina (Vejle BK/alle Leihe), Japhet Tanganga (Tottenham Hotspur/Leihende) und Aaron Zehnter (SC Paderborn/Verkauf) haben den Erstligisten verlassen. Dem gegenüber steht mit Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt/Leihe) ein Zugang.

