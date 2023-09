FC Augsburg

vor 35 Min.

Leipzig ist für den FCA das neue Leverkusen

Noch ohne Sieg ist Trainer Enrico Maaßen in dieser Spielzeit mit dem FC Augsburg. Am vierten Spieltag soll sich das ändern - auch wenn die Hürde bei RB Leipzig hoch ist.

Plus Gegen keinen anderen Klub weist der FC Augsburg eine derart schwache Bilanz auf. Wie Trainer Enrico Maaßen den Angstgegner das Fürchten lehren möchte.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Womöglich ist Trainer Enrico Maaßen ganz froh, dass er nicht gleich wieder ein so bedeutungsschwangeres Spiel bestreiten muss. Eine einschneidende Erkenntnis aus der vergangenen Spielzeit war ja, dass der FC Augsburg vor allem in den Begegnungen mit Kontrahenten auf Augenhöhe zu wenig Punkte geholt hatte. Dass er gegen Bochumer oder Stuttgarter enttäuschte, während er den Bayern oder Unionern trotzte. Das nächste Heimspiel, in einer Woche gegen Mainz 05, ist erneut eine solche Partie, an der sich Maaßen messen lassen muss. Zuvor jedoch darf sich der FCA in seine Wohlfühlrolle als Außenseiter begeben. Bei RB Leipzig erwartet keiner, dass die Augsburger zwingend punkten (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Maaßen dürfte letztlich egal sein, wo und gegen wen Zählbares herausspringt. Nach dem dürftigen Auftritt gegen den VfL Bochum, der mehr Fragen als Antworten zum Leistungsvermögen der FCA-Mannschaft lieferte, wächst der Druck auf den Trainer. Seine defensive Herangehensweise beim 2:2 hatte dem 39-Jährigen reichlich Kritik eingebracht. Ein Erfolg hingegen würde ihm vor dem Heimspiel gegen Mainz eine ruhige Arbeitswoche bescheren. Ähnlich wie in der vergangenen Saison, als Augsburg überraschend in Leverkusen siegte. Damals eine Premiere. Obendrein siegte der FCA auch im Rückspiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen