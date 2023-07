FC Augsburg siegt locker gegen den FC Kufstein – mit 9:0

Die Begegnung mit dem Regionalligisten aus Österreich verkommt in Hälfte zwei zu einer Trainingseinheit. Henri Koudossou wird in die Niederlande verliehen.

Nach dem aufsehenerregenden Test gegen Besiktas Istanbul traf der FC Augsburg just auf den FC Kufstein. Der drittklassige Regionalligist steigt am Wochenende mit dem Pokalspiel gegen den Erstligisten Wolfsberger AC in die Pflichtspielsaison ein. Der FCA hingegen steckt mitten in der Vorbereitung. Am Vormittag hatte der Fußball-Bundesligist nochmals trainiert, am Abend wollte Trainer Enrico Maaßen Fortschritte unter Wettkampfbedingungen sehen.

Beim lockeren 9:0 (3:0) erzielten in der ersten Hälfte Winther (5.), Michel (23.) und Vargas (28.) die Treffer, nach der Pause trafen Malone (50./57.), Kömür (61.) und Cardona (64./80./90.). Am Rande des Spiels gab der FCA bekannt, das Henri Koudossou für eine Saison zum niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag verliehen wird.

FC Augsburg gegen FC Kufstein: Erwartungsgemäß einseitig

Maaßen verschafft seinen Spielern weiterhin viel Spielzeit, wechselte auch gegen Kufstein seine Elf nach der ersten Spielhälfte komplett aus. Nicht im Aufgebot standen Tim Breithaupt (entzündete Blase am Zeh), Masaya Okugawa und Robert Gumny (beide Individualtraining), Ermedin Demirovic, Dion Beljo, Fredrik Jensen sowie die Torhüter Finn Dahmen und Tomas Koubek wurden geschont.

Eine Stammformation lässt sich bislang nicht erahnen, zu viele Baustellen sind offen. Und könnten sich noch weiter öffnen, sollten etwa die Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw oder Felix Uduokhai den Klub noch verlassen. Der 2024 auslaufende Vertrag des einen wird nicht verlängert, der andere will nicht verlängern.

Erwartungsgemäß war die Anfangsbesetzung gegen Kufstein, Maximilian Bauer und Frederik Winther, wenig gefordert. So konnte sich Winther offensiv betätigen und sogleich zum 1:0 einschieben (5.), nachdem Phillip Tietz zuvor am Pfosten gescheitert war. Augsburg hatte stetigen Ballbesitz und weitere Chancen, doch beinahe hätte Kufstein ausgeglichen. Der Außenpfosten verhinderte nach einem abgefälschten Schuss von Lukas Hofmann das 1:1. (17.). Die nächsten Treffer fielen stattdessen auf der anderen Seite, als Sven Michel (23.) und Ruben Vargas (28.) auf 2:0 und 3:0 erhöhten.

Lesen Sie dazu auch

An der Einseitigkeit änderte sich wenig, die vollends veränderte Formation erzielte durch Maurice Malone die nächsten Treffer für den FCA (50./57.). Das 6:0 in diesem Testspiel, das immer mehr einer lockeren Trainingseinheit ähnelte, erzielte Eigengewächs Mert Kömür (61.). Wenig später erhöhte Irvine Cardona auf 7:0 (64.), der auch noch den achten (80.) und neunten Treffer erzielte (90.).

Aufstellung (1. Hälfte) Lubik - Colina, Bauer, Winther, Pedersen - Rexhbecaj, Veiga - Vargas, Mkuku - Tietz, Michel (2. Hälfte) Lubik - Stanic, Pfeiffer, Uduokhai, Iago - Dorsch, Engels - Cardona, Maier, Malone - Kömür