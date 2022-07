FC Augsburg

18:02 Uhr

Pokal-Spiel gegen Lohne steht an – Zeit der Experimente beim FCA ist vorbei

Plus Enrico Maaßen steht mit dem FC Augsburg vor seiner ersten Bewährungsprobe. Im Pokal bei Blau-Weiß Lohne muss der Einzug in die zweite Runde gelingen.

Von Marco Scheinhof

Wie immer ist es auch ein bisschen eine Reise ins Ungewisse. Die erste Runde im DFB-Pokal stellt die Bundesligisten vor die Aufgabe, sich auf weitgehend unbekannte Gegner einstellen zu müssen. Für den FC Augsburg ist das der Neu-Regionalligist Blau-Weiß Lohne. „Ich habe meine Spione überall“, sagte Augsburgs Trainer Enrico Maaßen zwei Tage vor dem Spiel. Am Sonntag steht für ihn um 15.30 Uhr das erste Pflichtspiel mit dem Bundesligisten an. Maaßen hatte zuvor in der dritten Liga trainiert, er weiß also, welche Bedeutung die erste Pokalrunde für unterklassige Teams hat. Er weiß aber auch, dass er mit seiner Mannschaft gewinnen muss.

